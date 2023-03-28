站4年「累倒了」！花蓮富里第1代竹猩猩倒塌　網淚謝：可以休息了

▲花蓮富里竹製站立大猩猩倒塌 。（圖／富里鄉農會總幹事張素華提供）

記者陳韻如／綜合報導

花蓮「富里稻草藝術季」以各式稻草、竹子製作的動植物文明，其中第一指標作品「竹製站立大猩猩」最為人所知，不過近日卻傳出倒塌。對此，富里鄉農會總幹事張素華在臉書發文表示，由於大猩猩是用天然素材創作而成，時間久了會自然腐化，如今功成身退，目前預計將在清明連假後拆除，後代的竹猩猩將會接續牠的任務繼續陪伴大眾。

富里鄉農會4年前首度舉辦稻草藝術季活動，而竹製站立大猩猩就是此活動的第一個代表作品，更是整個藝術季的重要指標，振興了當地的觀光，也成為當地新亮點。

不過，經過長年的風吹日曬雨淋，大猩猩終究抵不過自然腐化而倒塌，整個模樣就像是累了趴在臂膀上休息。對此，總幹事張素華昨（27）日也在臉書發布消息，「這隻站立的竹猩猩陪伴我們4年，經過風吹日曬雨淋及0918大地震祂依然堅守崗位到昨日」、「第一屆的草猩猩與竹猩猩正式宣佈功成身退，第二屆、第三屆、第四屆的草猩猩與竹猩猩會繼續接替任務陪伴我們」。

總幹事表示，「天然素材的創作會自然腐化，喜歡一定要把握時機趕快來」，目前預計將在清明連假後拆除，提醒喜歡這件作品的朋友，把握機會來合影，留下這隻猩猩最後的倩影。