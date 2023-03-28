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連假出國注意！登革熱境外移入創3年新高　9成自東南亞「這2國最多」

▲▼疾管署疫情中心主任郭宏偉。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

邊境解封後國人出國人數大增，疾病管制署副署長羅一鈞今（28）日示警，今年已經有14例境外移入登革熱，是這三年來新高；其中九成個案感染地是東南亞國家，又以印尼及馬來西亞最多。即將是清明連假，不少人有出國規劃，羅一鈞提醒，如果到登革熱流行地區要注意落實防蚊措施，歸國後如出現疑似症狀，務必立即就醫，並告知醫師旅遊接觸史。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，統計我國今(2023)年截至3月27日，累計14例境外移入登革熱病例，高於去年、前年同期，近九成個案感染地為東南亞國家，其中印尼(5例)及馬來西亞(4例)為多；而近一個月新增病例感染國家為馬來西亞(2例)及越南(2例)。另累計2例境外移入屈公病病例，亦高於去年、前年同期，感染國家分別為印尼及巴拉圭。

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羅一鈞表示，登革熱境外移入是這三年來新高，去年、前年因為新冠疫情邊境管制關係，民眾減少出國，但現在國門大開，民眾紛紛出國，可能從境外帶入登革熱、屈公病，後續造成本土疫情流行。

▲▼預防登革熱衛教。（圖／疾管署提供）

▲預防登革熱衛教。（圖／疾管署提供）

疾管署監測資料顯示，東南亞地區越南、菲律賓及泰國今年登革熱病例數已高於去年同期，其中馬來西亞及泰國疫情有上升趨勢，印尼多地報告疫情；另美洲地區疫情亦持續升溫，截至今年第8週，報告逾33萬例，78例死亡，其中以玻利維亞、尼加拉瓜及貝里斯發生率為高。而在國際屈公病疫情方面，東南亞地區泰國、馬來西亞及菲律賓持續報告病例，美洲地區疫情於今年截至第8週報告逾11萬例(含33例死亡)，病例數為去年同期之5倍，其中以巴拉圭、巴西及貝里斯發生率為高。

疾管署防疫醫師趙珮娟表示，民眾如前往登革熱流行區，應加強防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑，並選擇有紗門、紗窗的房舍居住。

如發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊活動史。也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。

▲▼疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師趙珮娟。（圖／記者洪巧藍攝）

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