台中購節電4月登場！　市府：登錄發票加碼抽iPhone 14

▲刺激綠色消費，台中購節電4月登場，台中市府宣布：民眾登錄發票，可加碼抽iPhone 14。（圖／經發局提供）



記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

延續台中購物節第四屆登錄消費金額突破358億元，年年屢創歷史佳績，今年第一波台中市抽好康活動開跑！台中市經發局表示，4月1日至5月31日期間，在台中市店家購買具「節電標章」及「能源效率分級標示1級」之電器產品，並於6月7日前線上登錄發票，台中市經發局將加碼抽出iPhone 14、電子鍋、空氣清淨機器等總價值超過10萬元的好禮。

經發局長張峯源表示，這次為期2個月的「台中購節電 從家出發」活動，凡於活動期間在稅籍登記於台中市之店家購買具「節電標章」及「能源效率1級」之電器產品，即可線上(https://reurl.cc/WqmnYk)登錄消費發票或收據參加抽獎。

如消費店家為台中市的93間特約商店之1，又可多增加1次抽獎機會，中獎機率更高，活動最後將於6月抽出15名幸運兒，獲得總價值超過10萬元的獎品。

此外，經濟部補助民眾購買能效1級冷氣、冰箱，每台補助3000元，112年6月14日前還可向財政部申請退還減徵貨物稅，最高退稅金額可達2000元，合計可獲得5000元節能補貼；且民眾亦可善用行政院普發現金6000元機會除舊佈新，汰換老舊耗能家電抽好獎，共同響應政府節能政策，還能將6000元紅包消費效益放大。