　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

垃圾車執勤常被開「違停單」　隊員要自繳罰款？北市環保局回應

▲▼北市環保局資源回收車。（圖／翻攝自Facebook／臺北市環保局）

▲北市資源回收車常遭舉發違停。（圖／翻攝自Facebook／臺北市環保局）

中央社

國民黨台北市議員王欣儀指出，北市垃圾車執勤時常因違停等問題遭開單，近一年案數達37件，建議清運路線應報警方註記。台北市環保局26日表示，會加強與警方的橫向聯繫。

王欣儀透過新聞稿指出，根據「道路交通安全規則」規定，垃圾車於執行任務時，其臨時停車及停車地點得不受汽車停車及臨停規定的限制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但有環保局清潔隊駕駛向王欣儀陳情指出，屬於「垃圾車」之一的資源回收車仍常遭舉發違停開單，且環保局會要隊員自行申訴，有些隊員不會申訴或會被局裡列為督導對象，就乾脆自行繳掉罰款。王欣儀認為，此舉對辛苦的基層而言是一大負擔，也非常不公平。

王欣儀說，按照「一般廢棄物回收清除處理辦法」的定義，垃圾車包含密封式垃圾車、子母式垃圾車、框式垃圾車（像是資源回收車、廚餘車）等。但北市垃圾車近一年在執行垃圾收運勤務時，因違停、併排停車而遭警方開單的案數共計37件，其中有6件並未申請撤銷裁罰，而是由駕駛自行繳交罰款。

她提到，依台北市警察局的解釋，有時因檢舉人拍攝角度問題，公家和民間車輛很難分辨，有些則是車子熄火、駕駛不在車上，所以都會直接開單。

王欣儀質疑，警方開單時就知道車輛是「環保局」的，依檢舉照片也可看出是在執行垃圾收運工作，為何還要出單？甚至還有因「科技執法」遭連續開單，基層收到多張罰單後還要一張張去申訴撤銷，如此公文往返根本是浪費社會資源。

王欣儀要求，環保局可參考台北自來水事業處工程車，在車頭、車尾處放上機關標誌及在擋風玻璃前方放上「執行公務中」的牌子，以方便辨識；市府也應體恤基層辛勞，若清潔隊人員因執勤途中誤遭舉發違停，應提供方便的反映、申訴管道，而非讓無辜基層挨罰。

王欣儀認為，環保局應與市警局協調，評估將所有屬於「垃圾車」的清運路線、時間及車號列冊報警方註記，若接獲民眾舉發，查明檢舉地點、車號及相關照片、影片，確定是執勤公務，應考慮排除違規適用。

對此，環保局環境清潔管理科長鄧淞駿26日接受媒體電訪回應，若垃圾車是在執勤中收到罰單，環保局一定會主動協助請警方撤銷罰單，所以去年6件未申請撤銷的罰單中，有5件不是在執勤時被開單，剩下1件則是車輛在保養時臨停並由保養廠繳納。

鄧淞駿指出，未來將加強與警方的橫向聯繫、提供清運路線等資訊，並提供「執行公務中」的標誌給清潔隊員使用。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
林郁婷「性別檢測」異常被取消銅牌！體育署回應
2波雨彈快速變天！北台灣濕冷　降雨「藍番薯」熱區出爐
台版《黑暗榮耀》　網激推這5人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／小五生露營被罰跪！　高雄教育局凌晨宣布：撤換校長

垃圾車執勤常被開「違停單」　隊員要自繳罰款？北市環保局回應

沒帶口罩搭捷運！他拿一物貼臉「痛到睜不開眼」　結局一票人看傻

國小棒球員扶「彎腰婆婆」過馬路　30秒片瘋傳！千人讚爆：在台中

一吃飽就脹氣像懷孕？　中醫師教3招解決消化不良大問題

日本2款「道地美食」口味超崩潰！一堆台人吃完狂嘔：像熱鼻涕

2波雨彈快速變天！北台灣濕冷　降雨「藍番薯」熱區出爐

全台700多眷村人齊聚「眷戀嘉年華」！主辦：討論戰爭更不能遺忘

狒狒偵測敵情大逃亡　「抓狒戰情室」改變戰術！

眷村精神「此時最需要」！雷倩：若發生戰爭，蔡英文負不起責任

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

李宰旭被誇身材好...耳朵紅了！　記者會大撩：來韓國聯絡我

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

吳釗燮：宏索援款像賄賂　勒「743億」白紙黑字曝！

男開趴女友突視訊查勤　他預錄3版影片哄騙成功

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

快訊／小五生露營被罰跪！　高雄教育局凌晨宣布：撤換校長

垃圾車執勤常被開「違停單」　隊員要自繳罰款？北市環保局回應

沒帶口罩搭捷運！他拿一物貼臉「痛到睜不開眼」　結局一票人看傻

國小棒球員扶「彎腰婆婆」過馬路　30秒片瘋傳！千人讚爆：在台中

一吃飽就脹氣像懷孕？　中醫師教3招解決消化不良大問題

日本2款「道地美食」口味超崩潰！一堆台人吃完狂嘔：像熱鼻涕

2波雨彈快速變天！北台灣濕冷　降雨「藍番薯」熱區出爐

全台700多眷村人齊聚「眷戀嘉年華」！主辦：討論戰爭更不能遺忘

狒狒偵測敵情大逃亡　「抓狒戰情室」改變戰術！

眷村精神「此時最需要」！雷倩：若發生戰爭，蔡英文負不起責任

快訊／小五生露營被罰跪！　高雄教育局凌晨宣布：撤換校長

1月冬番回顧／多部戀愛作品發糖、《轉生公主》兩人互相拯救綻放百合物語

垃圾車執勤常被開「違停單」　隊員要自繳罰款？北市環保局回應

公車駛出總站「失控衝進河裡」！司機無意識送醫搶救

女驚見3隻鎧甲黑熊「全身長鱗片」變穿山甲！　動物園還原真相

90檔「股東會紀念品股」最後買進日　台泥、大魯閣、聯電3／29前來得及

全台最小間！花蓮驚見「0.3坪迷你房」還掛門牌　房仲：地段很好

遭仙人跳勒索10萬…他殺成1萬報警　警淡水馬偕外逮4男女

味全龍提升情蒐解讀力　邀請前大聯盟數據統籌主管來台

張國煒好兄弟表態！洪世維配偶申讓163張星宇　一股都沒賣

最衰車主撞上「人肉飛彈」！　三寶高雄式左轉3秒慘遭擊落

生活熱門新聞

獨／妹子下面癢爆！　醫揪「可愛6腳蟲」無限暢飲中

2波雨彈快速變天！北台灣濕冷

國小棒球員扶婆婆　30秒片瘋傳

賓士車頭標誌被換掉！新造型7千人笑了

不吃牛20年！外公突點牛肉麵吐1句　他崩潰了

沒帶口罩！他拿一物貼臉搭捷運　一票人傻眼

脂肪肝女一年狂瘦10公斤！醫聽秘訣驚呆

12生肖職場運！屬龍有才華鳥事多

「國中數學題」考倒女友　他一列算式糗了

2波春雨！今明「全台中獎」　再變天時間曝

妹子試車「床上噁味狂飄一周」！他嚇壞不敢交往

台中女搶東京機票　選「松山」出發賠4萬

日本2美食口味超幻滅！一票台人吃完狂嘔

狒狒逃亡　「抓狒戰情室」改戰術

更多熱門

相關新聞

他檢舉違停遭警反問　警局回應了

他檢舉違停遭警反問　警局回應了

台南市有民眾投訴，他檢舉轎車在路口違停，不料警方到場後一度不想開單，還反過來質疑他「（車主）有惹到你嗎」，讓他非常不滿，質疑警方放縱違停。對此，台南市第二警分局表示，針對此違規停車情事，經員警到場並依法舉發在案，絕無放縱，至於員警取締時的言詞應對方式，未來會加強教育，避免誤解發生。

他檢舉違停　警反質疑：有惹到你嗎

他檢舉違停　警反質疑：有惹到你嗎

駕駛違停下秒「車門對折了」！網嗨：現世報啦

駕駛違停下秒「車門對折了」！網嗨：現世報啦

台女YTR日本自駕被開單！遭罰2千怨：明明只是違停

台女YTR日本自駕被開單！遭罰2千怨：明明只是違停

垃圾車播崩壞的《紅豆》？陳其邁有自知之明

垃圾車播崩壞的《紅豆》？陳其邁有自知之明

關鍵字：

垃圾車違停資源回收車王欣儀

讀者迴響

熱門新聞

許瑋甯才宣布嫁邱澤1年「家逢巨變」！

林郁婷拳擊世錦賽銅牌突遭撤銷！

孫女偷換！觀音畫像變超人力霸王

獨／妹子下面癢爆！　醫揪「可愛6腳蟲」無限暢飲中

黃曉明baby離婚首同場「尷尬畫面曝」！

小朋友「少吃這1類魚」！台大醫示警：鼻咽癌機率多7倍

林郁婷被取消銅牌！體育署回應

2波雨彈快速變天！北台灣濕冷

快訊／二哥過世！　楊烈悲痛吐「他走完舒適圓滿的旅程」

才被Sandy威脅「敢來試試看」！　吳宗憲如願抱到外孫

金控褪色！一表秒懂配息困境　3家恐發不出、2家挖老本收買投資人

BLACKPINK高雄嗑鍋餐廳曝光「包場要價36萬」

國小棒球員扶婆婆　30秒片瘋傳

搭飛機AirPods被偷　她靠「截圖」抓賊

小S女兒一回頭「激似朴涎鎮」！

更多

最夯影音

更多
巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵
趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

李宰旭被誇身材好...耳朵紅了！　記者會大撩：來韓國聯絡我

李宰旭被誇身材好...耳朵紅了！　記者會大撩：來韓國聯絡我

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面