垃圾車執勤常被開「違停單」　隊員要自繳罰款？北市環保局回應

▲北市資源回收車常遭舉發違停。（圖／翻攝自Facebook／臺北市環保局）

中央社

國民黨台北市議員王欣儀指出，北市垃圾車執勤時常因違停等問題遭開單，近一年案數達37件，建議清運路線應報警方註記。台北市環保局26日表示，會加強與警方的橫向聯繫。

王欣儀透過新聞稿指出，根據「道路交通安全規則」規定，垃圾車於執行任務時，其臨時停車及停車地點得不受汽車停車及臨停規定的限制。

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但有環保局清潔隊駕駛向王欣儀陳情指出，屬於「垃圾車」之一的資源回收車仍常遭舉發違停開單，且環保局會要隊員自行申訴，有些隊員不會申訴或會被局裡列為督導對象，就乾脆自行繳掉罰款。王欣儀認為，此舉對辛苦的基層而言是一大負擔，也非常不公平。

王欣儀說，按照「一般廢棄物回收清除處理辦法」的定義，垃圾車包含密封式垃圾車、子母式垃圾車、框式垃圾車（像是資源回收車、廚餘車）等。但北市垃圾車近一年在執行垃圾收運勤務時，因違停、併排停車而遭警方開單的案數共計37件，其中有6件並未申請撤銷裁罰，而是由駕駛自行繳交罰款。

她提到，依台北市警察局的解釋，有時因檢舉人拍攝角度問題，公家和民間車輛很難分辨，有些則是車子熄火、駕駛不在車上，所以都會直接開單。

王欣儀質疑，警方開單時就知道車輛是「環保局」的，依檢舉照片也可看出是在執行垃圾收運工作，為何還要出單？甚至還有因「科技執法」遭連續開單，基層收到多張罰單後還要一張張去申訴撤銷，如此公文往返根本是浪費社會資源。

王欣儀要求，環保局可參考台北自來水事業處工程車，在車頭、車尾處放上機關標誌及在擋風玻璃前方放上「執行公務中」的牌子，以方便辨識；市府也應體恤基層辛勞，若清潔隊人員因執勤途中誤遭舉發違停，應提供方便的反映、申訴管道，而非讓無辜基層挨罰。

王欣儀認為，環保局應與市警局協調，評估將所有屬於「垃圾車」的清運路線、時間及車號列冊報警方註記，若接獲民眾舉發，查明檢舉地點、車號及相關照片、影片，確定是執勤公務，應考慮排除違規適用。

對此，環保局環境清潔管理科長鄧淞駿26日接受媒體電訪回應，若垃圾車是在執勤中收到罰單，環保局一定會主動協助請警方撤銷罰單，所以去年6件未申請撤銷的罰單中，有5件不是在執勤時被開單，剩下1件則是車輛在保養時臨停並由保養廠繳納。

鄧淞駿指出，未來將加強與警方的橫向聯繫、提供清運路線等資訊，並提供「執行公務中」的標誌給清潔隊員使用。