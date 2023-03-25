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社會 社會焦點 保障人權

台幣兌換歐元買手機...女疑遭詐騙　她：被騙也甘願當錢丟海裡

▲女子欲以新台幣換歐元購買高畫素手機。（圖／桃園警分局提供）

▲女子聽網友欲以新台幣換歐元購買高畫素手機。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

50歲詹姓女子聽信從未謀面網友推銷，前往銀行欲以新台幤2萬5000兌換歐元方式，購買高畫素手機，因為與常理不合，就算詹女揚言「被騙也甘願，當錢丟海裡」，但員警則使出柔情勸導，並透過電話聯繫家屬勸說，終於讓詹女放棄兌換。

▲經警方行員及家人耐心苦勸終讓女子放棄。（圖／桃園警分局提供）

▲經警方行員及家人耐心苦勸終讓女子放棄。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局中路派出所24日12時許，接獲轄區金融機構通報，表示有民眾疑似遭詐騙欲兌換外幣購買手機，員警立即趕抵現場了解。據了解，詹姓女子聽信從未謀面且只認識幾天的男網友推銷，欲以新台幣2萬5千元兌換約760歐元來購買高畫素手機，員警與行員多方勸導，指出買手機何須兌換歐元購買，且與對方完全未見過面，怎能輕易相信?若遭騙將血本無歸。

但詹女不願接受勸導，並說一手交錢一手交貨不覺得是詐騙，並揚言「被騙也甘願就當錢丟海裏」，但她仍堅持兌換，且感覺警察是刻意在阻擾，員警則使出柔情攻勢持續勸說，並透過電話聯繫她姊姊幫忙勸說，最終使詹女放棄兌換歐元的念頭。警方呼籲，民眾切勿輕信網路不實訊息，應多加查證，遇有可疑立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，以免上當受騙。

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