美國數千人染「致命耳念珠菌」！台灣有過3例　羅一鈞：3類人危險

▲疾管署發言人羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

美國驚傳具抗藥性及有致命風險的「耳念珠菌」（Candida auris）正在全美蔓延，構成公共衛生威脅。疾病管制署副署長羅一鈞今（24）日表示，國內曾經於2018至2022年之間發現3起耳念珠菌感染個案，但沒有特殊抗藥性，與美國狀況不同。另也提醒，耳念珠菌比較容易發生在加護病房、使用呼吸器、洗腎等重症病患。

美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，具抗藥性及有致命風險的「耳念珠菌」（Candida auris）正在全美醫療機構以驚人速度蔓延中，如今已有半數的州淪陷。免疫系統較弱或使用呼吸器等醫療設備者一旦患病，可能陷入重症或死亡，依據CDC統計數據，有近半患者在90天內死亡。

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我疾病管制署副署長羅一鈞受訪表示，耳念珠菌感染在台灣並非法定傳染病，不需要通報，不過國內在過去昆陽實驗室曾經檢驗出2起，另醫學機構也有報告1起，總共有3起檢出。

第一例發生在2018年，是一名南部50多歲男性，有糖尿病和天疱瘡而服用類固醇及抗生素治療，該年4月因皮膚感染引發蜂窩性組織炎，在門診採檢培養出耳念珠菌，無特殊抗藥性，在門診治療追蹤，屬於輕症。

第二例則是2021年，南部60多歲男性越南台商，糖尿病、中風病史，該年5月因意識混亂/診斷敗血性腦病變，收治當地醫院，7月轉診回到台灣，有洗腎及中央靜脈導管等管路，住院3周後因發燒血壓偏低，血液培養檢出，無特殊抗藥性，使用注射型抗黴菌藥物後培養轉陰性，病況改善轉出加護病房。

第三例則是發生在2022年，一名南部40多歲男性外耳道膽脂瘤病史曾因復發多次手術，當年2月因耳漏/耳鳴/聽損/頭暈1個月就醫培養檢出，無特殊抗藥性，在門診治療追蹤，屬於輕症。

羅一鈞表示，耳念珠菌在2009年於日本首次被發現，近年來已於歐洲、亞洲、美洲、非洲多國迅速傳播並造成感染，通常是內源性感染，即源自病人自身帶的念珠菌，如果身上皮膚有傷口、黏膜破損情況比較容易感染，但嚴重個案多是發生在多重慢性疾病患者身上。

羅一鈞說明，目前瞭解耳念珠菌感染主要發生在加護病房、使用呼吸器、洗腎等重症病患，死亡率高可以達到三至六成；感染發生在各年齡層的病人，從早產兒到老年人都有，但主要是免疫力較差者， 一般健康狀況良好者則不用擔心病菌威脅。

耳念珠菌常具有多重抗藥性，對多種常用於治療念珠菌症的抗黴菌藥抗藥，嚴重限制治療選擇，甚至有些菌株對 3 類主要的抗黴菌藥都有抗藥性發生。羅一鈞也強調，目前國內檢出個案都菌株尚未發現具特殊抗藥性，和其他國家檢出情況類似，也和美國流行狀況不同，風險並無增加，疾管署會持續和醫院合作監測。