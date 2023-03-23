　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

猴痘疫苗系統出包！疾管署認了　羅一鈞掛保證：登記成功一定打得到

▲▼疾管署發言人羅一鈞3/21疫情周報記者會說明。（圖／疾管署提供）

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土猴痘疫情升溫，病管制署日前開放猴痘疫苗預約登記，首波3千名額9分鐘就預約額滿，但是傳出民眾登記成功後沒有收到掛號連結甚至收信收到錯誤編號。疾病管制署副署長羅一鈞今（23）日晚間證實，意願登記平台系統資料有解密轉檔異常狀況，正陸續核對相關資料，再寄出正確預約掛號信件，並強調「登記成功都會打得到」。

▲▼猴痘疫苗開放登記，第一階段3000人名額10分鐘內搶光。（圖／翻攝自猴痘疫苗接種意願登記平台）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲猴痘疫苗開放登記，第一階段3000人名額10分鐘內搶光。（圖／翻攝自猴痘疫苗接種意願登記平台）

疾管署21日下午開放「近6個月內曾有高風險性行為」(如：性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)到「猴痘疫苗接種意願登記平台」進行接種暴露前預防(PrEP)疫苗意願登記，但開放僅9分鐘，3000名額就已經約滿，暫時關閉平台。

猴痘疫苗第一階段僅於6都設置各1家合作醫院提供接種服務，分別為台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區、亞東紀念醫院、衛生福利部桃園醫院、台中榮民總醫院、奇美醫院、高雄市立大同醫院。羅一鈞昨說明預約狀況，六都預約人數分布以台北市、新北市最多，合計超過2100人，相當有7成預約登記都在雙北。

不過，今天卻傳出有登記成功的民眾無法掛號，或者收到錯誤編號的掛號信件，擔心可能因此打不到疫苗。羅一鈞證實系統出現異常，並提出三點說明：

一、 因意願登記平台系統資料解密轉檔異常，部分登記接種民眾所收到之預約掛號信件的登記編號，與完成意願登記時收到之登記編號不同，疾管署署已陸續與民眾核對相關資料，並將正確之預約掛號信件回復民眾，請民眾耐心等待與檢查信箱確保信件收件順暢。

二、 有關民眾所選擇之接種醫院部分，因臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區之等候接種疫苗人數眾多，已與該院協調，增加可供民眾預約掛號門診之人數，以提供登記民眾猴痘疫苗接種服務。

三、 目前6家合作醫院均會視民眾登記與預約接種狀況，調整門診可服務人數，提供接種服務至4月15日。故，第一階段完成意願登記的民眾，均可提供接種服務。

▲▼首批猴痘疫苗。（圖／疾管署提供）

▲首批猴痘疫苗。（圖／疾管署提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
利菁哭紅雙眼！　消失台灣多年突曝心聲
「園區狒狒都長一樣」人員清點超崩潰　六福村二刷結果出爐
東芝TOSHIBA要被收購了！　股票將下市
BLACKPINK離台3天終於「官宣發文」！　傳再來台
猴痘疫苗系統出包！　疾管署認了
被爆新戀情　愛莉莎莎認「壓力超過臨界」身體出狀況
停紅線罰3千賭氣「吃完早餐再走」　慘再噴2萬...扣照半年

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「喬奶女王」許嘉容傳豪門婚變　命理師直言：14年慘婚難保

猴痘疫苗系統出包！疾管署認了　羅一鈞掛保證：登記成功一定打得到

上廁所涼涼的！他往下一看驚「被剪掉了」　女友嗨曝原因：很棒吧

BNT來台談合作延至5月！　王必勝揭疫苗採購3大議題

兒童節 來了！春遊頑皮世界　和動物一起開「童樂會」

兒童重症+2！染疫後MIS-C「全爆心肌炎」　發燒+6大症狀要注意

內部技能檢定爆缺失！重複用同一試卷　台鐵回應「將改善」

北市8級強風吹掀帳篷！「YouBike飛上天」　民眾竄逃畫面曝

「3星座」今年財運超級旺！升官發財賺大錢　這類人更有偏財運

閏二月「別惹3星座生氣」！命理師急勸：他們有仇必報

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

《RM》餐廳打工「強硬式服務」　嫌麻煩「全改自助」還趕客人XD

好奇貓緊盯水桶泡泡　見消失發ㄋㄞ聲翻找

愛孫玩公園滑索往前衝　爺拚老命狂奔抓人笑翻

郭書瑤找男友：一定要king size　看BLACKPINK全被擋「放棄惹」

「喬奶女王」許嘉容傳豪門婚變　命理師直言：14年慘婚難保

猴痘疫苗系統出包！疾管署認了　羅一鈞掛保證：登記成功一定打得到

上廁所涼涼的！他往下一看驚「被剪掉了」　女友嗨曝原因：很棒吧

BNT來台談合作延至5月！　王必勝揭疫苗採購3大議題

兒童節 來了！春遊頑皮世界　和動物一起開「童樂會」

兒童重症+2！染疫後MIS-C「全爆心肌炎」　發燒+6大症狀要注意

內部技能檢定爆缺失！重複用同一試卷　台鐵回應「將改善」

北市8級強風吹掀帳篷！「YouBike飛上天」　民眾竄逃畫面曝

「3星座」今年財運超級旺！升官發財賺大錢　這類人更有偏財運

閏二月「別惹3星座生氣」！命理師急勸：他們有仇必報

利菁哭紅雙眼！　消失台灣多年突曝心聲：不是不會傷心

兄弟「Forever 23」　彭政閔背號引退隊史第一人

BMW大量註冊「48個新車名」　提前為電動車陣容做準備

台東縣民離島工作受傷...生活陷困境　台電送電又送暖

「喬奶女王」許嘉容傳豪門婚變　命理師直言：14年慘婚難保

彰化女騎士遭「雙輪輾過頭部」慘死　貨車駕駛停下又開走：沒晃動

歐陽靖被勸「當媽媽網紅要再婚」　她一聽原因懂了：人設很重要

「園區狒狒都長一樣」人員清點超崩潰　六福村二刷結果出爐

東芝TOSHIBA董事會同意「4500億收購案」！股票將從證交所下市

農委會進口6000萬顆蛋！女立委憂「惡夢重演」：政府出手價格更貴

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

生活熱門新聞

好市多1卡可帶2人進場　3人卻被擋！會員曝1狀況沒用

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

呱吉實測「走水路」通勤內科　真的成功了！

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

閏二月「3生肖」財運最旺！買彩券也會中大獎

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

暴跌10°C！周末雨彈轟炸全台發綠

「全台連下2天」紅通通　雨最多時間曝

飛日本1999元！虎航優惠10:00開賣

北部強風吹倒路樹　氣象局發強風特報

不是東非狒狒！專家判定趴趴走是「豚尾狒狒」　無園所登記飼養

卡車平交道撞機車！騎士遭輾慘死　台鐵中斷1.5小時「17列車延誤」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

賀一航兒子認了「熱戀初代黑澀會美眉」

好市多1卡可帶2人進場　3人卻被擋！會員曝1狀況沒用

快訊／篠田麻里子宣布離婚

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

呱吉實測「走水路」通勤內科　真的成功了！

快訊／連5升！　中央銀行宣布升息半碼

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

即／抓到了！4匪持辣椒水搶500萬現鈔1hr後落網

女星錄影「上衣下滑」疑走光了！

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

「暗黑楊丞琳」爆AV圈拍片潛規則！

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

即／台61線「油罐車翻覆爆炸」！

更多

最夯影音

更多
大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！
陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面