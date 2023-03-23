猴痘疫苗系統出包！疾管署認了　羅一鈞掛保證：登記成功一定打得到

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土猴痘疫情升溫，病管制署日前開放猴痘疫苗預約登記，首波3千名額9分鐘就預約額滿，但是傳出民眾登記成功後沒有收到掛號連結甚至收信收到錯誤編號。疾病管制署副署長羅一鈞今（23）日晚間證實，意願登記平台系統資料有解密轉檔異常狀況，正陸續核對相關資料，再寄出正確預約掛號信件，並強調「登記成功都會打得到」。





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▲猴痘疫苗開放登記，第一階段3000人名額10分鐘內搶光。（圖／翻攝自猴痘疫苗接種意願登記平台）

疾管署21日下午開放「近6個月內曾有高風險性行為」(如：性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)到「猴痘疫苗接種意願登記平台」進行接種暴露前預防(PrEP)疫苗意願登記，但開放僅9分鐘，3000名額就已經約滿，暫時關閉平台。

猴痘疫苗第一階段僅於6都設置各1家合作醫院提供接種服務，分別為台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區、亞東紀念醫院、衛生福利部桃園醫院、台中榮民總醫院、奇美醫院、高雄市立大同醫院。羅一鈞昨說明預約狀況，六都預約人數分布以台北市、新北市最多，合計超過2100人，相當有7成預約登記都在雙北。

不過，今天卻傳出有登記成功的民眾無法掛號，或者收到錯誤編號的掛號信件，擔心可能因此打不到疫苗。羅一鈞證實系統出現異常，並提出三點說明：

一、 因意願登記平台系統資料解密轉檔異常，部分登記接種民眾所收到之預約掛號信件的登記編號，與完成意願登記時收到之登記編號不同，疾管署署已陸續與民眾核對相關資料，並將正確之預約掛號信件回復民眾，請民眾耐心等待與檢查信箱確保信件收件順暢。

二、 有關民眾所選擇之接種醫院部分，因臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區之等候接種疫苗人數眾多，已與該院協調，增加可供民眾預約掛號門診之人數，以提供登記民眾猴痘疫苗接種服務。

三、 目前6家合作醫院均會視民眾登記與預約接種狀況，調整門診可服務人數，提供接種服務至4月15日。故，第一階段完成意願登記的民眾，均可提供接種服務。

▲首批猴痘疫苗。（圖／疾管署提供）