新莊人怒了！萬人聞臭味再爆「粉紅溪流」　公務單位找嘸汙染源

▲ 新莊出現「粉紅溪流」。（圖／翻攝愛新莊我是新莊人）

記者戴上容／新北報導

新北市新莊區知名賣場Costco周圍日前傳出不明發臭，當地上萬名居民蒙受其害，至今仍找不到「臭味源頭」，而雪上加霜的是，光華國小旁「潭底溝」竟出現汙染狀況，整條溪流被染成粉紅色，新莊人怒不可遏在臉書社群痛批，政府花大筆的錢做衛生下水道，感覺下水道的錢白花了，區公所還狀況外，環保局正持續調查追蹤中。

新北市新莊區美式大賣場Costco附近發散臭味事件發生在2月，瓊泰路因為「不明原因」發出惡臭，居民夜不能寐，環保局派稽查同仁至現場找尋空汙的汙染源，臭氣事件在3月初緩解，怎料，3月20日起再度聞到恐怖惡臭，瓊林里長吳佳擇再度於臉書呼籲民眾「關好門窗外出戴口罩」。

▲ 新莊美式大賣場發臭問題未解，左二為新莊瓊林里長吳佳擇，圖為資料照。（圖／民眾提供）

一波未平一波又起，有網友今天在臉書「愛新莊我是新莊人」發文表示，「光華國小旁的水溝，發生了什麼事啊！怎麼水溝變紅色的水！政府花大筆的錢，做衛生下水道，水費也徵收汙水處理費，但是看到這個情況，感覺下水道的錢白花了！希望政府能看到！何時這條水溝能夠看到 魚在裡面游！」

網友們紛紛在下方留言：「這條大排真的好臭，每次去好事多都會聞到！不相信這麼臭會沒問題耶！」、「應該是鄰近工廠的關係！新莊是新北人口第二大，居然沒民意代表關心」、「新莊區長是誰」、「議員變環保局總機」。

新北市議員林秉宥怒批，日前就曾發生染色狀況，這是第二次，已要求環保局人員積極追查，另希望侯市長能好好做事，「市長都做不好，還想當總統？」，他也呼籲區公所要拴緊螺絲，這種地方事務處理與聯繫的速度要快，別總地方民眾抱怨了，才急著收尾。

環保局表示，環保局稽查員已在現場稽查，雖到場後水色已恢復，已調閱沿線監視器畫面找尋蛛絲馬跡，透過追溯排放時間並過濾可疑對象，如民眾有任何線索也請不吝提供，稽查人員正在分析各項資訊並地毯式搜索清查中，一旦查獲必依法重罰，絕不寬貸。