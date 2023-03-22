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亞馬遜瘋狂裁員再一波　25年歷史權威相機評測網DPReview宣布關站

▲▼25年歷史權威相機評測網DPReview宣布關站。（圖／翻攝DPReview）

▲25年歷史權威相機評測網DPReview宣布關站。（圖／翻攝DPReview）

記者高兆麟／綜合報導

受到亞馬遜大裁員影響，已有25年歷史的數位相機評測網站DPReview也在官網上宣布，將於4月10日停止運作。

Digital Photography Review，簡稱DPReview，該網站於1998年在英國成立，2007年被亞馬遜收購，2010年亞馬遜將團隊遷至西雅圖，離總部更近；多年來，該網站持續經營數位相機和攝影相關內容，目前也是全球最知名的數位相機測試媒體。

不過DPReview總經理Scott Everett 21日突然發出公告，表示經過近25年的運營，DPReview即將關閉。這個艱難的決定是我們母公司今年早些時候分享的年度運營計劃審查的一部分。

DPReview將在 4 月 10 日之前保持活躍，編輯團隊仍在進行評論，並期待提供一些有史以來最好的內容。

Scott Everett也感性表示，感謝多年來的支持，我們希望您能在接下來的幾週內與我們一起慶祝這一旅程。

消息傳出後，也有不少攝影愛好者直呼，這對攝影玩家來說，不管是使用什麼相機，都是一大損失，也有網友說，希望亞馬遜不要後悔這樣的決定。

外媒TechCrunch也指出，由於智慧型手機崛起，相機受歡迎程度也持續下降，但在愛好者中，相機市場仍持續火熱，對他們來說，沒有比DPReview更適合的評測網站，不知何故，亞馬遜從來沒有真正找到一種方法來利用DPReview這種獨一無二的資產，而 DPReview 多年來或多或少也沒有受到影響，以至於其母公司似乎忘記了他們擁有這些資產。

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