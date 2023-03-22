俄300人進攻反遭大屠殺　倖存士兵揭「整團剩3人」聲音顫抖拒作戰

▲烏克蘭東部前線城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭20日坦言，東部前線城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）成為俄軍企圖包圍的目標，恐將成為第二個巴赫姆特（Bakhmut）。不過如今有俄羅斯士兵宣稱，在一波針對阿夫迪夫卡的進攻中，所屬單位300人幾乎全軍覆沒，只剩下3人活著，其中一人就是他。

自由歐洲電台報導，俄羅斯32歲男子安德烈（Andrei，化名）2022年秋季接受國家徵召入伍後，前往西伯利亞城市鄂木斯克的基地待了3個月，但整個期間只擊發一個彈匣的子彈。隨後他前往被俄軍占領的克里米亞，接著進入札波羅熱地區，再到頓內茨克前線地區。

就在2月底，安德烈打電話給摯友伊萬（Ivan，化名），這通電話持續約7分鐘，然而安德烈的聲音明顯在顫抖，因為他親眼目睹所屬部隊遭到大屠殺。

安德烈說，「天啊，我不知道我是怎麼活下來的……我是整團唯一還活著的人，我的部隊沒了，就這樣消失了」。伊萬轉述，安德烈以及所屬部隊被派往攻擊前線城鎮阿夫迪夫卡，但並未得到俄軍其他部隊支援，無火力掩護、也沒有醫療協助，許多人死於缺乏照護，傷兵被遺棄戰場，只有輕傷者得到救助。

到了3月中旬，安德烈推測，當初從鄂木斯克一起行動的300人之中，只有3個人活下來，「我來這裡是為了保衛祖國……和我一起來的人都死在異鄉，天知道是為了什麼」。安德烈形容，這是一場徹徹底底的災難，接下打算拒絕作戰，但不知道拒戰之後會發生什麼事。