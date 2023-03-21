水情告急！嘉義公園尿尿小童「暫時不准尿」　市府：節約用水

▲ 水情告急，嘉義公園尿尿小童暫時不尿了。（圖／翻攝自嘉義市府網站）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義公園有座尿尿小童雕像，比例與比利時首都布魯塞爾市標尿尿小童一樣，尿尿樣貌被視為當地觀光熱點，但小童近日竟然不尿尿了，讓不少前往賞景的民眾感到失望。市府表示，因應水情嚴峻，才讓尿尿小童暫停尿尿。

嘉義縣市水情嚴峻，仁義潭、蘭潭水位下修，嘉義水情燈號由綠燈提醒，改為減壓供水的「黃燈」，夜間等離峰時段減壓供水，時間為晚間10點至隔天早上6點，產業用水也進行節水措施，呼籲民眾節約用水。

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▲▼嘉義公園裡的尿尿小童（左），與比利時的尿尿小童（右），外貌、姿勢都十分相似。（圖／翻攝自嘉義市府網站）



嘉義公園裡的尿尿小童，由來官方與民間都不清楚，比利時來台交換學者司馬品岳曾特地到嘉義公園看雕像，他認為去除雕像油漆，才能判斷是比利時政府贈送或是仿製。

比利時來台的交換學者、任教雲林科技大學文化資產維護系助理教授司馬品岳（Pierre Smars），曾由同系副教授楊凱成陪同下，遊覽百年歷史嘉義公園，並對公園內至少80年歷史的尿尿小童做紀錄與丈量。

楊凱成說，司馬品岳研判嘉義公園尿尿小童為銅製雕像，但無法判定是否為日治時期時比利時政府所贈，建議將雕像拆下來，請雕塑專家去漆，看雕像表面是否有刻有文字說明，或是仿製的。

楊凱成指出，司馬品岳住家在布魯塞爾，離尿尿小童雕像僅2、3百公尺，前天一聽到嘉義公園有一尊尿尿小童，就迫不及待想來瞭解。司馬品岳是聯合國「國際文化紀念物與歷史場所委員會」（ICOMOS）下轄的「文化遺產檔案國際科學委員會」（CIPA）委員。

市政府對於尿尿小童由來一直找不到文獻資料，贊同外國專家建議，為尿尿小童驗明正身並做維護，市政會做相關的規劃。

▲▼嘉義公園裡的尿尿小童，因為水情告急，暫時不尿了。（圖／翻攝自嘉義市府網站）