三星最新Z Flip 5摺疊機　「雙外螢幕」功能曝光！內螢幕邊框極窄

▲Galaxy Z Flip 5新渲染圖有兩個外螢幕。（圖／翻攝自推特@technizoconcept）



記者崔子柔／綜合報導

根據三星內部人士爆料的訊息，Technizo Concept和SuperRoader製做出旗艦摺疊新機Galaxy Z Flip 5的新渲染圖，竟搭載了2個外螢幕，且內螢幕的邊框極窄。

三星預計在8月至9月間推出這款手機，渲染圖中可見，Galaxy Z Flip 5有一大一小2個外螢幕，其中小的外螢幕和Galaxy Z Flip 4的大小相仿，用來顯示時間、電量及AR表情符號等。

▲Galaxy Z Flip 5的外螢幕預計會比目前擁有最大外螢幕的Oppo Find N2 Flip更大。（圖／翻攝自推特@technizoconcept）



較大的外螢幕則是佔了近半個手機背板、大小3.4吋、比例約為1:1.038，使用者可以在不用打開手機的情況下，透過這個螢幕讀取訊息，或是進行快速設定等，另外也可作為自拍時更好的相機取景器。

Galaxy Z Flip 5 採用了直邊邊框及圓角設計，有傳聞指出，在水滴形鉸鏈設計加持下，能讓手機完全摺疊平放，且內螢幕邊框會比前一代來得窄。

▲▼Galaxy Z Flip 5渲染圖。（圖／翻攝自推特@technizoconcept）

