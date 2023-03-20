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睽違四年排球國手廖苡任再戰世大運！訓練菜單、裝備升級為神隊友

▲▼廖苡任,Galaxy Watch5 Pro,三星。（圖／取自影片）

▲臺灣女子排球選手廖苡任時隔四年重回中華隊。（圖／取自影片，下同）

科技中心／綜合報導

臺灣女子排球選手廖苡任時隔四年重回中華隊，個子不高，有著精湛球技的廖苡任上屆世大運已經獲選比賽資格，但因為比賽中不小心傷了腳踝，休養了半個月。她曾經一度懷疑自己是否無法繼續打球，她說「有一陣子負面想法一直湧出，我是個非常矮的舉球員，能夠重回中華隊，我其實非常興奮，我不斷地訓練，來降低失誤率，我需要更強大的神隊友Galaxy Watch5 Pro」！越輕的球類反應力要更快，排球國手廖苡任很重視每天的訓練成果，要將上屆世大運失去的，在這屆全部討回來！

▲▼廖苡任,Galaxy Watch5 Pro,三星。（圖／取自影片）

▲排球國手廖苡任很重視每天的訓練成果，使用神隊友Galaxy Watch5 Pro陪伴訓練。

▲▼廖苡任,Galaxy Watch5 Pro,三星。（圖／取自影片）

▲Galaxy Watch5 Pro搭載BioActive感應器，可以偵測心律、血氧、健身追蹤功能、15秒快速監測BIA數據。

Galaxy Watch5 Pro搭載BioActive感應器，它是一片微小晶片集結光學心率、心電圖、生物電阻抗分析三個強大的健康感應器。它擁有偵測心律、血氧及健身追蹤功能，也支援身體組成量測，只需15秒即可快速監測BIA（生物電阻分析檢查），包括體脂肪、骨骼肌重、基礎代謝率、身體含水率等數據。Galaxy Watch5 Pro內建90多種運動模式、記錄步數、卡路里消耗、運動里程等資料，可記錄每一次的運動狀態，透過數據能隨時調整訓練菜單。它還提供了多項世大運比賽訓練功能，包括排球、田徑等多個項目。廖苡任訓練時都會配戴，她說「可以幫助我提高運動技能和耐力，並且隨時隨地檢視訓練數據和成果，提高我的訓練效率」。

▲▼廖苡任,Galaxy Watch5 Pro,三星。（圖／取自影片）

▲Galaxy Watch5 Pro可記錄每一次的運動狀態，透過數據隨時調整訓練菜單。

智慧手錶續航力很重要，廖苡任說「我很注重續航力，Galaxy Watch5 Pro擁有超大容量80小時電池的續航力和支援快充，長時間訓練下也不用擔心電量問題，大約40分鐘可以充到50%」。另外Galaxy Watch5 Pro獨有藍寶石的錶面及一體成型的鈦金屬錶框，錶圈還有加高，以大錶面運動手錶來說相當輕盈、耐操。藍寶石錶面莫氏硬度達到9，僅次於鑽石，抗刮能力非常強，在戶外做訓練不用擔心錶面被粉塵或小石頭刮壞。。

▲▼廖苡任,Galaxy Watch5 Pro,三星。（圖／取自影片）

▲廖苡任大讚，戴著Galaxy Watch5 Pro在戶外訓練的時候，可以不用再拿出手機看導航。

▲▼廖苡任,Galaxy Watch5 Pro,三星。（圖／取自影片）

▲Galaxy Watch5 Pro GPS導航功能在轉彎處有震動的提醒。

被稱為戶外運動神隊友的Galaxy Watch5 Pro，其GPS導航功能讓長途慢跑或快走等有氧活動更加便利，廖苡任大讚「戴著Galaxy Watch5 Pro讓我在戶外訓練的時候，可以不用再拿出手機看導航，只要抬起手錶就可以知道方向，到轉彎處也會有震動的提醒」。此功能可以幫助她更專注地達成目標，也可以幫助規劃運動計畫，有效地提高運動效果和達成健康目標。不僅如此，也能導入GPX格式的地圖行程，方便登山活動及戶外運動。在Google Map完成行程規劃後直接轉換成GPX格式檔案儲存在手錶，後續可以直接開啟不用依賴網路，勾選行程返回的路徑，不用擔心行程規劃到比較遠的山上會因沒有收訊無法返回。

▲▼廖苡任,Galaxy Watch5 Pro,三星。（圖／取自影片）

▲Galaxy Buds2 Pro耳機體積比起前一代縮減15%，不論配戴上、視覺上、體驗舒適度都大大提升。

每一場比賽前，廖苡任習慣戴著Galaxy Buds2 Pro聽音樂沈澱自己的心情準備應戰。她說「Galaxy Buds2 Pro擁有強大ANC降噪功能夠讓我更集中專心備戰，24bit Hi-Fi高音質能夠讓我沈浸在音樂中放鬆心情」。這代體積比起前一代縮減15%，不論配戴上、視覺上、體驗舒適度都大大提升，也比起上一代可以多濾掉40%的噪音。不僅如此，Galaxy Buds2 Pro升級至24bit Hi-Fi高保真音質，且有支援360度環繞音訊、杜比5.1跟7.1聲道，其中360度環繞音訊包含多種信號來源，戴著追劇或聽音樂都有很好的沈浸感。

▲▼廖苡任,Galaxy Watch5 Pro,三星。（圖／取自影片）

▲廖苡任訓練時會搭配Galaxy Buds2 Pro及Galaxy Watch5 Pro使用，不用帶手機在身上也能聽音樂或接電話。

廖苡任訓練時會搭配Galaxy Buds2 Pro及Galaxy Watch5 Pro使用，她說「Galaxy Buds2 Pro可以流暢切換連接，不用帶手機在身上也能聽音樂或接電話」。開啟語音偵測功能會在你開口說話的時候自動降低音量並切換成環境音模式，不用手動調整即可以直接與人交談。

廖苡任表示「入選中華隊是每個運動員的夢想，我相信有追求過這條路的人，一定能懂我現在的喜悅是如何，不論外面的紛紛擾擾，我相信只要沉著冷靜，就是克敵制勝之道」，一手掌握訓練大小事，廖苡任在2023世大運無所不能。

▲▼廖苡任,Galaxy Watch5 Pro,三星。（圖／取自影片）

▲三星Galaxy Watch5 Pro、Galaxy Buds2 Pro是你的神隊友。

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