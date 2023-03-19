華碩AI加速產業數位轉型　新款邊緣AI電腦、工業主機板出籠

▲ 華碩 AI 加速產業數位轉型。（圖／ASUS 提供）

記者樓菀玲／台北報導

全球最大嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World），昨起於德國紐倫堡盛大登場，華碩智慧物聯網（ASUS IoT）以「加速數位轉型」為題，展出全方位邊緣 AI 電腦、工業主機板、COM Express（COMe）模組、Tinker 系列單板電腦（SBC）、迷你電腦（Mini PCs）與多項人工智慧（AI）解決方案，提供完整軟硬體設備及整合服務，促進產業升級，提升 AIoT 成長動能。

本次最大亮點為三款最新邊緣 AI 電腦 PE3000G／PE4000G／PE6000G，搭載第 12 代 Intel Core 處理器，輕鬆滿足高算力需求 GPU；其中，PE6000G 更是業界首款支援高達 450W TDP GPU 的工業用邊緣 AI 電腦，擁有驚人的 PCIe 5.0 高頻寬圖形處理效能；PE3000G 為新款無風扇嵌入式邊緣電腦，可與NVIDIA Ampere／Turing 或 Intel Arc A 系列（A350M／A370M／A550M／A730M）MXM GPU 整合。

PE4000G 則能支援 200W TDP GPU 和兩組 PCIe 擴充卡；全系列產品皆可承受極端作業環境，包括：劇烈溫度變化、寬壓輸入與高振動，加上 64GB DDR5 4800MHz 內存、無風扇設計，以及符合 MIL-STD-810H 軍規認證，再嚴苛的應用場域都沒問題，例如：機器視覺、智能影像分析與工業環境無人車等。

會中華碩也同步發表 Tinker 家族新力軍：Tinker Board 3 系列／Tinker V 與開放式架構（Open Frame）觸控電腦，強攻工業自動化、物聯網應用。像是搭載嵌入 Tinker Board 3 系列的開放式架構觸控電腦，適用人機介面 HMI、KIOSK、電子看板與多樣工業物聯網（IIoT），PP-101W-3568 和 PP-156W-3568 兩款機種另分別具備 10.1 吋／15.6 吋投射式電容（PCAP）觸控螢幕，搭配開放式邊框，客製更容易，無風扇設計和低功耗CPU，則確保產品擁有絕佳可靠性和耐用性。

Tinker Board 3 系列為小巧型單板電腦，採用四核心 Cortex-A55 的 64 位元 Arm 架構，並支援 Linux（Yocto、Debian）與 Android 作業系統，同時具備長達 7 年供貨保證，以及豐富連接埠，實現卓越的可擴充性，包括：PoE、LVDS、COM、CAN，還有相容無線或 4G／5G 連網的 M.2 E 和 M.2 B 擴充槽。此外，華碩亦亮相首款 64 位元 RISC-V SBC Tinker V，採用開源架構，為工業物聯網開發者提供更多新選擇。

▲ 華碩推出新款搭載第 13 代 Intel 處理器的工業主機板。（圖／ASUS 提供）



華碩支援最新第 13 代 Intel 處理器的工業主機板，共有兩大系列，並包含 ATX、Micro ATX、ITX、Thin ITX 等完整尺寸，其中 IM 系列高度耐用，無論在極端溫度的作業環境或使用壽命，表現均相當出色；EM 系列則可支援標準工作溫度，性價比高。同時，華碩也推出 ASUS IoT Configure-to-Order Service（ASUS IoT CToS）服務，由專業研發團隊進行快速評估、送樣，為客戶縮減產品上市時程。