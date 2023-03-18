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草屯親子共融遊憩運動公園動土　可供全齡使用...估113年完工

▲草屯親子共融遊憩運動公園動土，預計113年完工。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲草屯親子共融遊憩運動公園動土，預計113年完工。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

繼名間親子生態園區落成及竹山竹夢親子公園開工，南投縣政府斥資5000萬元在草屯鎮植物公園舊址，打造「草屯親子共融遊憩運動公園」，預計工期350天、 113年完工，未來將提供地方全年齡皆可使用的遊憩主題公園。

開工動土典禮17日舉行，首先由建設公司簡報介紹公園規劃設計方向，隨後縣長許淑華與立委馬文君、草屯鎮長簡景賢、縣議員唐曉棻、簡峻庭、蔡銘軒、林友友等出席貴賓一同祈福祝禱、持鏟動土，祈求工程順利。

▲草屯親子共融遊憩運動公園動土，預計113年完工。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，本公園規劃以草鞋編織為意象形成基地動線，規劃前即透過使用者需求分析加入多元機能，包含共融兒童遊戲場、滑輪賽道區、成人體健區及旋轉搖擺區等，能提供全年齡及共融需求，針對無障礙空間及無障礙遊戲區做適當的空間規劃設計，達成共融友善環境，打造民眾休憩、運動與文化交流分享的空間。

▲草屯親子共融遊憩運動公園動土，預計113年完工。（圖／南投縣政府提供）

此外，公園也以特色兒童遊戲場為設計理念，在造型、空間主題、整體色調的設計也以兒童的喜好為發想，以貨櫃疊疊樂滑梯、擺盪大索、攀爬網及旋轉設施連結各功能遊戲區，整合整體遊戲空間規劃上，讓共融公園能提供不同使用強度性質的遊樂設施，使用者都能享樂於其中。

▲草屯親子共融遊憩運動公園動土，預計113年完工。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，草屯是南投縣人口最多的鄉鎮，本公園落腳處是全鎮文化重心發展區域，台灣工藝文化園區及草屯手工藝產業園區也在附近，除了融入地方文化、產業特色，也保留原有草地，讓孩童可以在寬廣空間盡情奔跑，是一座結合景觀、生態、歷史、文化及親子遊憩等多元功能之遊戲園區。

馬文君指出，現今3C產品普遍，親子公園除能讓孩子接觸大自然，也能增加運動及親子互動的機會；簡景賢表示，從名間親子生態園區吸引的人潮可以知道民眾的需求，草屯親子共融公園的動工令人振奮，希望能夠打造成更符合大家需求的多功能場所。

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