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同志「舞大班」遭勒斃奇案！鐵門驚見神祕紙條　凶手恍惚頭七自現

林男（左）供稱，死者（右）企圖對他無套肛交，才會用皮帶將對方勒斃。（示意畫面）

▲林男（左）供稱，死者（右）企圖對他無套肛交，才會用皮帶將對方勒斃。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

10多年前，1名罹患愛滋病的男同志被發現遭人勒斃、陳屍住處，警方過濾手機通聯紀錄，鎖定1名男子涉有重嫌，最後在死者頭七當天逮捕凶手。凶手供稱自己是雙性戀，為賺錢與死者戴套性交易，沒想到完事後，死者企圖趁他睡著無套肛交，他一時氣憤才將對方勒斃。案發後他精神恍惚，甚至在死者頭七一早重回案發現場，也許是冥冥中註定，數小時後就被繩之以法。

2011年7月18日晚間7點多，台北市警察局某分局接獲報案，指一間舞廳旁的公寓三樓發生命案，警方到場後，發現1名40多歲的中年男子全身赤裸陳屍床上，頸部纏了一條皮帶。

舞廳宿舍發生命案，警方獲報上樓採證。（東森新聞提供）

▲舞廳宿舍發生命案，警方獲報上樓採證。

舞廳經理　陳屍宿舍

當年承辦此案的小隊長洪晨鐘告訴本刊，他抵達命案現場後，發現鐵門上貼有一張字條，上面寫著「我被你偷怕了，你要什麼，請貼紙條通知我！」加上門鎖完好、未遭破壞，警方一度懷疑可能是小偷闖空門、意外碰到屋主，結果由偷變搶，最後殺人滅口。

警方邊蒐證邊聯繫報案人—1名舞廳的少爺服務生，他表示，舞廳的M姓經理，晚間6點該上班人卻未到，且一直無法聯絡上，才會到他的住處找人，當時鐵門上鎖，他請鎖匠開門查看，結果看到M男陳屍床上。

發生命案的宿舍鐵門上，貼著向小偷喊話的字條。（翻攝畫面）

▲發生命案的宿舍鐵門上，貼著向小偷喊話的字條。

報案人告訴警方，死者46歲、已婚，有1個小孩，家住新北汐止，早期在另一間舞廳工作，後來該舞廳結束營業，才轉戰這間舞廳，因為手上有不少舞小姐，大家都稱他「M大班」，至於他陳屍的地方，則是舞廳承租讓舞小姐休息的臨時宿舍。

由於死者頸部被皮帶纏繞，枕頭上全是血，加上他是舞廳大班，屬於八大行業成員，洪晨鐘一開始懷疑，可能是窒息式性愛玩過頭不小心喪命。為釐清案情，洪進一步檢視死者房間，發現桌上有些微灰塵，卻有某一塊特別乾淨，似乎曾經放過物品。

本案死者是舞廳大班，旗下有多名舞小姐。（東森新聞提供）

▲本案死者是舞廳大班，旗下有多名舞小姐。

通聯紀錄　過濾嫌犯

洪晨鐘問報案人，知不知道該處放過什麼東西？對方表示應是死者的電腦；另一方面，由於現場遍尋不著死者的手機，加上地板留有撕開用過的保險套，警方因此改變偵辦方向，認為凶手可能與死者熟識，或是曾經聯絡過，才會把死者的手機、電腦帶走，企圖湮滅證據。

洪晨鐘第一時間向電信公司調閱死者的通聯紀錄，希望找到破案線索；也同步查看同樓層其他房間有無異狀，發現死者隔壁房間的衣櫃被人打開，裡面有只皮包。洪詢問報案人皮包的用途，得知M男因每隔幾天就要發薪水給舞小姐，身上都備有1、20萬元現金，這可能就是他用來放錢的皮包，但打開查看，裡頭卻沒半毛錢。

死者的包包被凶手打開，裡面的錢財不翼而飛。（翻攝畫面）

▲死者的包包被凶手打開，裡面的錢財不翼而飛。

除此之外，報案人還告訴警方，舞廳人員都知道M男是同性戀，且罹患愛滋病，他之所以娶妻生子，只是要對長輩有個交代，M妻對丈夫也無怨言，認為他對妻小很好，只是因為工作關係，需要常喝酒，較少回家。

報案人透露，死者除了常用的手機，還有另一支私密手機，警方調閱私密手機通聯紀錄，過濾出3名可疑人士，包括有竊盜前科的林姓男子、1名學生及1名綽號「小班長」的加油站員工，進一步分析死者前一天的簡訊、聯絡電話，發現小班長的手機訊號從新北板橋移動到死者住處附近的基地台，代表小班長來過死者住處。

為了釐清真相，警方請3人到案說明，學生坦承認識死者，也約砲過幾次，但對他不熟；小班長則表示，手機門號是替昔日同在加油站打工、信用不佳的友人林男代辦，門號都是林在使用；至於林則下落不明，已很久沒與家人、親友聯絡，名下登記過的手機門號，也沒有一支可以聯絡上他，警方因此研判林可能就是凶手。

林姓凶手長相帥氣，經常自拍、展現身材。（翻攝畫面）

▲林姓凶手長相帥氣，經常自拍、展現身材。

流連網咖　洩露蹤跡

更讓警方確信的是，鑑識人員比對案發房內採集到的多枚指紋，其中一枚正是林男所有，但無法確認到底是何時留下。此外，法醫在死者的大腿內側、肛門、口腔採集到另一人的DNA，比對之後確認與保險套內的DNA相同。另一方面，死者的氣管被皮帶勒斷，顯示凶手的力氣非常大，由於林男是海軍陸戰隊退伍、身強體壯，涉案可能性極高。

為了緝凶，警方清查林男名下的網路遊戲帳號、電子郵件信箱，結果一家公司回函給警方，指林其中一個帳號，雖然出生年月日是假的，但電話、地址都是真的，且該帳號仍在使用中。警方調閱登入IP位置，發現林都在板橋中山路、民生路一帶的3間網咖上網。

死者頭七當天中午，警方在林男常出沒的一間網咖埋伏，當場將他逮捕，並在他的褲子口袋找到死者身分證。林被捕後坦承犯案，還向警方透露，他案發後精神恍惚，不知為何隨身攜帶死者的身分證；甚至不知道為什麼，在死者頭七當天一早，騎機車重回案發現場，原本還想進去屋內看看，後來發現門口有封鎖線才作罷。

林男（上）拿著死者的錢，到當鋪贖回自己的機車，被監視器拍下。（翻攝畫面）

▲林男（上）拿著死者的錢，到當鋪贖回自己的機車，被監視器拍下。　

遭強上弓　反制殺人

林男供稱，自己是雙性戀，因經濟狀況不佳，常與男客性交易賺取生活費。案發前3天，他與死者在網路聊天室認識，雖知道對方有愛滋病，但為了籌措女友的墮胎費用，仍戴套與M男進行第一次性交易，拿到6,000元，事後還向對方借了5,000元。案發當天，他又傳訊息給M男相約見面。

當晚M男下班後，林男就到對方住處，林原本想先到酒店喝酒助興，但M男不想出門，2人就在房間聊天。林供稱，M男很喜歡他，希望進一步交往，甚至要求他跟女友分手，否則就把他與男人性交易的醜事告訴女友。

命案偵破後，警方展示鑰匙、手機等贓證物。（東森新聞提供）

▲命案偵破後，警方展示鑰匙、手機等贓證物。

雖然雙方有點爭執，但林為了賺錢，還是與M男發生關係；完事後，林躺在床上睡覺，沒想到睡到一半，M男竟霸王硬上弓，企圖對他無套肛交。當年23歲、身手矯健的林，立刻將M男壓制在床上，並將自己的皮帶抽出，勒住對方脖子，直到M男沒有反應，他才開始搜括屋內物品，並順手拿走隔壁房內的10多萬元現金。

沒想到林回到M男房間後，發現他仍在喘息、意圖呼救，於是跨坐壓在對方身上，再度用皮帶勒脖，時間長達3分鐘，將M男勒斃。針對這起命案，法院審理後認定，林的犯行構成強盜殺人罪，手段凶殘，且未與死者家屬達成和解，因此將他判處無期徒刑，要他在牢裡好好懺悔。

當年承辦此案的小隊長洪晨鐘回想辦案經過，記憶猶新。（翻攝畫面）

▲當年承辦此案的小隊長洪晨鐘回想辦案經過，記憶猶新。

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