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輕症免隔「醫護人員染疫怎出勤？」　指揮中心：5天內不建議上班

▲▼3/16中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內從3月20日起進一步鬆綁，實施輕症免隔離通報，但建議進行「0+n自主健康管理」，也公布軍公教、勞工相應可請假別。至於醫護人員確診應該怎麼處理？指揮中心今（16）日提出建議，染疫醫護發病日或採檢日後5天內「不建議上班」，若要上班，建議調整工作內容，不直接在第一線照顧病人，或者照顧新冠確診病人為原則。

▲▼醫療照護工作人員返回工作建議。（圖／指揮中心提供）

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▲醫療照護工作人員返回工作建議。（圖／指揮中心提供）

指揮中心3月20日防疫大鬆綁，輕症免隔離通報，輕症或無症狀民眾如檢驗陽性，不需通報也不需隔離，但建議進行「0+n自主健康管理」，輕症者仍建議有症狀在家休息，避免非必要外出。但如果是醫護人員確診，到底能不能上班受到關注。

指揮中心發言人羅一鈞說明，指揮中心在前天已經函知醫療院所，醫療照護人員染疫的請假及工作建議，比照軍公教、勞工，建議5天病假。染疫醫護在發病或採檢陽性日起5天內不建議上班，建議在家休息，由機構訂定支持性給假政策，屬於公立醫院比照公務員給假，若私立醫院當然有勞工這邊給假的原則，從優比照不要扣全勤、考績。

羅一鈞也提到，若確診醫護符合症狀緩解且家用快篩陰性等條件，可於5天內提前返回工作。另若醫療照護機構評估該醫護人員一定要回去上班，首先要取得本人同意，也建議調整工作內容，不要直接第一線照顧病人，或者照顧也是新冠陽性病人為原則，以免造成醫護本身健康上的影響，也可能影響職場、病房中的照護上的安全。

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