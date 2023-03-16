鬧區旅館「男女窗邊激戰」　路人駐足直擊皮影戲

▲西班牙飯店男女激戰皮影戲。（圖／翻攝自推特）

記者葉國吏／綜合報導

西班牙首都馬德里格蘭大道（Gran Vía）上一家4星級飯店，12日晚間窗戶外一對男女正在激戰，沒想到影子直接被路人看到，當場讓路人駐足圍觀。

根據英媒《每日星報》（DailyStar）報導，12日晚間格蘭大道一家飯店的住客正在激戰，沒想到窗戶沒有拉上窗簾，２人影子就直接在大街放送。

這充滿動作性的影子連結立刻抓住路人目光，紛紛駐足抬頭欣賞，甚至拿起手機拍攝還驚嘆。就連當地記者也調侃「格蘭大道因為這對男女嗨了起來。」