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侯友宜等3人不起訴！恩恩爸批新北市府「態度消極」：將聲請再議

▲▼ 恩恩爸告侯友宜等3人涉過失致死，獲不起訴。（圖／資料照）

▲侯友宜等3人涉過失致死，獲不起訴，恩恩爸將聲請再議。（圖／資料照）

記者陳韻如／新北報導

新北市2歲男童「恩恩」2022年確診新冠肺炎去世案，新北市長侯友宜等官員被控涉犯過失致死、瀆職等罪嫌，新北地檢署於2月24日偵結，將侯友宜等4名官員均不起訴處分，自首洩密的張姓消防隊員獲緩起訴。對此，恩恩爸今（15）日發布新聞稿表示，為查明真相，他決定委請律師向新北地檢署聲請再議。

恩恩爸的委任律師王妙華表示，檢方在偵查程序中，均以「證人」身分傳喚恩恩爸。然而，依據刑事訴訟法規定，證人無權委請律師陪同出庭，只能在面對檢方訊問時，被動回答檢方之提問，導致恩恩爸因此毫無機會委請律師向檢方完整陳述其法律上主張。

王妙華強調，雖然恩恩爸並非本案的初始告訴人，但是在檢方於2月10日當庭將恩恩爸列為告訴人後，恩恩爸依法即有權委任律師作為告訴代理人。然而，檢方在將恩恩爸列為告訴人後便逕自結案，並未給予恩恩爸委任代理人的機會，違法剝奪恩恩爸的訴訟程序利益。因此，恩恩爸迫於刑事程序之規定，必須聲請再議，否則便無機會在刑事程序上提出主張。

對此，恩恩爸則表示，不起訴處分書以分層負責為由，認定本案被告均非第一線執勤人員，使新北市府相關局處首長皆得予以卸責，他對此感到十分失望。恩恩爸強調，監察院先前公布的調查報告，已經明確認定新北市府具有重大疏失，然而新北市府至今卻從未承認錯誤，消極態度令人心寒。如今，他決定聲請刑事再議，希望透過刑事偵查程序，與正在進行中的國賠訴訟併進，將恩恩案被隱藏的真相公諸於世。他並呼籲新北市府不要再閃躲卸責，並承擔其應負的責任。

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