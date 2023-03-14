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《媽的多重宇宙》奪奧斯卡7獎！他驚「只有我看不懂？」網曝關鍵原因

▲▼楊紫瓊以《媽的多重宇宙》奪下第95屆「奧斯卡金像獎」最佳女主角。（圖／達志影像／美聯社）

▲《媽的多重宇宙》是本屆奧斯卡最大贏家。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱祖儀／綜合報導

科幻電影《媽的多重宇宙》在第95屆奧斯卡頒獎典禮橫掃7大獎，成為本次最大贏家。但一名網友卻說，當時在電影院看這部片時，他看到睡著了，原本還覺得浪費錢，沒想到該片現在卻如此風光，好奇「是只有我看不懂嗎？」文章一出隨即掀起討論，就有人點出其中問題。

《媽的多重宇宙》敘述美國一個平凡的華裔移民家庭，因為報稅面臨的困難，家庭也逐漸分崩離析，進而引起一段穿梭於多元宇宙，最終因愛再次相連的故事。該片榮獲奧斯卡11項大獎提名，是本屆入圍最多的電影，最後也成功拿到最佳男配角、最佳女配角、最佳原創劇本、最佳剪輯、最佳導演、最佳女主角和最佳影片，共7項大獎，

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但原PO在PTT發文表示，當初《媽的多重宇宙》剛上映的時候，想說是多重宇宙題材，預告片看起來也很搞笑，心想應該是輕鬆詼諧的類型，於是和朋友一起去捧場，「 結果第一次在戲院睡著」，當時還覺得很對不起荷包。沒想到現在該片竟成為奧斯卡最大贏家，好奇「是不是間接證明我沒那個質？只有我看不懂嗎？」

▲▼楊紫瓊奇幻新作《媽的多重宇宙》。（圖／金馬奇幻影展提供）

▲原PO表示，看不懂《媽的多重宇宙》。（圖／金馬奇幻影展提供）

不少網友看到後紛紛表示，「就…得獎片」、「我看到男主拿腰帶打架那裡而已」、「奧斯卡入圍最佳影片的都很難懂啦」、「因為你用看搞笑片的心態進場，結果他在講人生問題，跟你設定有落差吧」、「可能要有點年紀才會有感觸」、「美國人看了感觸比較多」、「看這部片比較像在欣賞藝術作品」、「前面很不錯，但後面節奏太拖」。

也有人點出關鍵原因，表示「翻譯問題」、「可能是你看了旁白鴿翻譯的字幕吧，（如果）是我在字幕看到大便版咒術迴戰、王安石，我也會不懂這是三小」、「王安石、武媚娘、咒術迴戰」、「請考慮正常版字幕」、「你也是翻譯的受害者嗎」、「字幕害你的吧」、「不難看，你是被翻譯搞了吧」、「原版翻譯真的讓人一頭霧水，後來重新翻譯後就覺得蠻好看的」。

事實上，《媽的多重宇宙》去年上映時，就傳出「字幕超譯」問題，像是「你現在是王安石」、「武媚娘愛缺」、「這一切都是大便版咒術迴戰」等。對此，當時的翻譯「旁白鴿」回應，結果再度炎上，最後發行商台北双喜電影發聲明道歉，也找人重新翻譯。

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