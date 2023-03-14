穿「外送制服」接小孩放學被嫌丟臉　網見一幕心酸

▲網友看到一名外送員爸爸穿制服接小孩放學，結果小孩怕丟臉要爸爸脫掉外套。（示意圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

職業沒有貴賤之分，有網友分享看到一名穿著外送制服外套騎機車的爸爸，來接小孩放學，結果小女孩卻因為怕丟臉，要爸爸不要穿外套來接她，話題一出立刻吸引網友熱議。

一名網友今（13日）在PTT八卦板發文，表示今天經過小學看到一個穿外送制服外套騎機車的爸爸來接小女孩，結果小女孩要爸爸不要穿外套來接她，還說「這樣很丟臉耶！」原PO還看到那位爸爸一直跟小孩道歉，拜託好久後小女孩才上車，讓他感到一陣心酸，因此好奇問鄉民，外送員來接小孩放學真的很丟臉嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友大致分成兩派論點，一派認為「人家爸爸開賓士，我的爸爸是熊貓」「小孩子在乎這種事才正常吧」「小孩很難不在意，開計程車也覺得丟臉」「孩子的觀念以及同儕壓力，被嫌棄是正常」「台灣階級歧視超嚴重阿，沒辦法」。

另一派網友則表示，「丟臉的點在於養出價值觀偏差的小孩吧」「可憐啊！小孩欠教育」「不偷不搶都是努力工作」「不會！認真打拚的男人很帥」。

更多鏡週刊報導

「古巴投手抹油」照片瘋傳控作弊 撿球當事人打臉還原真相

古巴大叔本壘後狂叭被嫌吵 網挺：一個人扛兩萬人真的很屌

館長開箱「220元」燒肉便當 網見超狂份量喊：夠抵兩餐了