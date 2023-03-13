男友當「小天使」幫繳卡費！分手後列清單討24萬　她因一句話吞敗

▲男子匯款給女友幫繳卡費，分手後卻列清單討錢，女友因為一句話慘敗訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／南投報導

南投一名男子對女友疼愛有加，見女友缺錢繳卡費、房租，便主動匯款資助，還在備註欄寫下「紅包來了」、「天使來了」，但兩人分手後，他要求女方還錢卻遭到拒絕，便提出告訴，要女方償還24萬元。對此，女方主張是情侶之間的贈與，不過法官審理時，發現女方曾傳訊表示，「要分期付款」、「我會還錢」等，因此認定這筆款項為借款，一審判女方須全數返還。

男子主張，女子2021年4月21日起陸續用各種名義向他借款，金額達到30萬元，之後兩人協議，女子只須償還24萬，但女子卻開始找理由躲避，還惡意拖欠，他才憤而提出告訴。

對此，女子表示，兩人過去為情侶關係，男子也對她疼愛有加，常在她有所花費時，主動詢問並匯款給她，還稱，「我還是先給你好了，趕快把他還清才不會有壓力」、「天使來了」、「紅包來了」等，就可以知道這些款項是贈與而非借款。

女子提到，男子還多次在她租屋處過夜，買東西時也會寄到她家，在這種情境之下，該筆款項如果不能視為贈與，那還能做何解釋，況且她當時除了對男子表示謝意之外，也經常回贈禮物，這都是情侶之間相處時互表愛意的正常表現，但沒想到分手後，男子卻提出清單要她償還24萬元，讓她不能接受。

法官審理時勘驗對話，發現男子向女方討錢時，女子雖答應了，但卻遲遲沒有動作，男子隔了三個月又再度傳訊息要錢，「你急用時候我馬上借，現在我急用你卻一再這樣」、「我說了不要鬧的很難看，妳非要這樣？」而女子當時還回覆，「我會還錢啊，你要給我資訊，匯款資訊。」

此外，女子還曾抱怨，「有些是你說天使來了，而且那時候我說要賣包包，你又不給我賣。」但卻又表示，「我可以分期付款嗎？」法官認為，男子在要錢時，女子並沒有質疑哪來的借貸關係，還主動要男子提供匯款資訊，並曾要分期付款，法官因此認定24萬這筆款項為借款，判決女子須全數償還。全案可上訴。