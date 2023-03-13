10年前慘案！退伍特種兵賣淫被硬上　勒斃全裸「M大班」

▲林男（左）供稱，死者（右）企圖對他肛交，才會用皮帶將對方勒斃。



圖文／鏡週刊

10多年前，台北市1名罹患愛滋病的男同志，被人發現遭人勒斃，陳屍一處由舞廳承租的3樓宿舍內，死者被發現時，全身赤裸陳屍床上，頸部還纏了1條皮帶，身體只用1條棉被蓋住。警方發現住處鐵門貼有1張字條，上面寫著「我被你偷怕了，你要什麼，請貼紙條通知我！」，因門鎖完好未遭破壞，警方一度懷疑可能是小偷闖空門殺人所為。

警方調查死者46歲、已婚，育有1個小孩，早期在某間舞廳工作，後來該舞廳結束營業，才轉戰這間舞廳，因手上有不少舞小姐，大家都稱他「M大班」，至於他陳屍的地方，則是舞廳承租讓舞小姐休息的臨時宿舍。警方發現死者的電腦、手機不見了，加上地板留有撕開用過的保險套，最終改變偵辦方向，認為凶手可能與死者熟識，或是曾經聯絡過，才會把死者的手機、電腦帶走，企圖湮滅證據。

▼林姓凶手長相帥氣，經常自拍、展現身材。



調查過程，警方發現死者還有另支私密手機，調閱通聯紀錄過濾出3名可疑人士，警方請3人到案說明，其中1名學生坦承認識死者，約砲過幾次，但對他不熟；另名加油站員工稱曾幫1名昔日同在加油站打工、信用不佳的友人林男代辦門號，電話都是林在使用；至於林男下落不明，很久沒與家人聯絡，名下登記過的手機門號，也沒有1支可以聯絡上他，研判林可能就是凶手。

▼舞廳宿舍發生命案，警方獲報上樓採證。



警方清查林男名下的網路遊戲帳號、電子郵件信箱，結果有公司回函給警方，指林其中1個帳號，雖出生年月日是假的，但電話、地址都是真的，且該帳號仍在使用中。警方調閱登入IP位置，發現林都在板橋中山路、民生路一帶的3間網咖上網。

▼本案死者是舞廳大班，旗下有多名舞小姐。



死者頭七當天中午，警方在林男常出沒的1間網咖埋伏，當場將他逮捕，在他的褲子口袋找到死者身分證。林被捕後坦承犯案，透露案發後他的精神恍惚，不知為何隨身攜帶死者的身分證；甚至不知道為什麼，在死者頭七當天一早，騎機車重回案發現場。凶手供稱自己是雙性戀，為賺錢與死者戴套性交易，沒想到完事後，死者企圖趁他睡著無套肛交，他一時氣憤才將對方勒斃。

▼當年承辦此案的小隊長洪晨鐘回想辦案經過，記憶猶新。



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