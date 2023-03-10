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社會 社會焦點 保障人權

載4學生下課收180　白牌運將慘罰10萬...還要吊扣駕照+車牌

▲▼稽查人員在竹南火車站查獲學生共乘白牌車，駕駛違規攬客被慘罰10萬。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲稽查人員在竹南火車站查獲學生共乘白牌車，駕駛違規攬客被慘罰10萬。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗監理站稽查人員昨(9)日下午偕同苗栗警方於竹南火車站附近，攔查1部白牌車違規載4名學生，收取180元車資，依規定處罰駕駛人10萬元罰鍰，吊扣駕駛執照4個月，及吊扣汽車牌照4個月。

9日下午，1部白色自小客車載4名學生至竹南火車站準備下車，經稽查人員攔查，分別訪談乘客及駕駛，乘客坦承由為恭醫院至竹南火車站付費搭車，4人車資共180元，而白牌車司機辯稱載朋友，不承認收取費用，但仍被稽查人員識破，並被開單。

▲▼稽查人員在竹南火車站查獲學生共乘白牌車，駕駛違規攬客被慘罰10萬。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，以自用車輛違法經營計程車客運業，將依公路法第77條規定，處新臺幣10萬元以上2,500萬元以下罰鍰，其非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照，得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領。監理站依規定開罰該名駕駛10 萬元罰鍰，吊扣駕駛執照及汽車牌照各4 個月。

監理站強調，如此重罰不外乎是希望遏止白牌車攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。 蘇淑賢表示，白牌車駕駛多無合法駕照，且所使用車輛無乘客險及相關保險，呼籲民眾切勿搭乘違法自用車輛，搭乘毫無保障，若事故發生將求償無門，為保障自己也保障他人，千萬不要為了一時方便搭乘白牌車。

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