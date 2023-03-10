高雄貨車衝撞2機車「1人慘死」　她跳車逃命躲一劫…驚悚瞬間曝

記者閔文昱／綜合報導

高雄市186甲縣道8日發生一起嚴重車禍事故，一輛裝載桶裝水的小貨車在行經大樹區學府路一段時，疑似過彎速度太快，整輛車衝向對向，並撞擊2輛迎面駛來機車，其中第一輛機車騎士送醫不治，第二輛機車騎士則是當場棄車逃命，幸運躲過一劫，詳細事故原因仍有待警方進一步調查釐清。

▲高雄186甲縣道8日發生一起嚴重車禍事故。（圖／翻攝自翻攝YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」，下同）

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」9日分享一段驚悚行車紀錄器影像，只見事發當時約有5輛機車行駛在186甲縣道上，卻在過彎時突然有輛小貨車從對向爆衝而來，並撞上最前方2輛機車，車上桶裝水散落一地，第一輛機車騎士首當其衝，命喪輪下，第二輛機車騎士則是火速棄車逃跑，看似並無大礙。

影片曝光後，隨即引發網友熱烈討論，紛紛表示「白色帽子的同學，做了最正確的決定！ 太厲害了」、「貨車如果裝載大量液體，過彎最好別太快，方向盤很容易拉不回來」、「水的慣性力量跟等種物體完全不同，高速轉彎會整個把車往上拉」，另外，也有民眾感嘆，9日經過該路段時「被撞爛的機車依然在那，旁邊還有一隻鞋子」。