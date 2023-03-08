長榮酒店「春遊方案」開跑！加購高鐵票打7折　再送3588元住房券

▲長榮桂冠酒店(台中)貴賓樓層高級客房1晚含2客早餐優惠價3,330元起。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

長榮酒店推出春遊方案，每晚2499元起，官網訂房加購高鐵車票享7折起優惠，全台6間酒店適用該方案，5月31日前入住打卡加贈住房優惠券或飲料券等豐富好禮。

台糖長榮酒店（台南）純住房專案每晚只要NT$2,499起，贈送創意百變拼圖，打卡加送資料夾。長榮桂冠酒店（基隆）純住房專案NT$3,399起，贈送飲料券，官網訂房可享房價折抵NT$200回饋，打卡再加碼送NT$3,399住房優惠券。

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▲春遊入住長榮桂冠酒店(基隆)山景雙人房，加價升等桂冠樓層可免費享用海景午茶套餐2客。（圖／長榮）

長榮桂冠酒店（台中）30週年慶一泊一食專案NT$3,330起，贈送陶瓷馬克杯及音樂房卡套，GOOGLE留言評論加送濾掛咖啡包。長榮桂冠酒店（台北），持指定銀行信用卡訂房一泊一食專案NT$3,600起，打卡加送NT$3,588住房優惠券。

長榮文苑酒店（嘉義）則可以任選免費暢遊時下最夯網拍熱點－佐登妮絲城堡、板陶窯或故宮南院門票3選1，一泊一食專案價只要NT$5,090起，打卡加送迎賓飲料券。長榮鳳凰酒店（礁溪）則能體驗芳香手作DIY及舒壓美人湯，一泊二食專案價NT$10,200起，打卡加送文具包。