遭控性侵「丟1萬就神隱」！荒山亮反控被恐嚇勒索　警證實接獲報案





▲荒山亮遭控性侵。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳韻如／新北報導

金曲歌王荒山亮遭一名女子控訴性侵，事後匯了一萬塊就開始神隱。荒山亮事後在接受媒體求證時，強調並未性侵，反而自己還遭到對方恐嚇勒索，他目前已經與律師討論，後續將對該女子提出告訴，並也將召開記者會說明。對此，新北市林口分局證實，該女子已提告，目前也已寄發通知書通知荒山亮3月底前到案說明。

據了解，這名女子為駐唱歌手，她向媒體爆料，自己因為在桃園餐廳駐唱而認識荒山亮，但2022年11月間，荒山亮卻以買茶葉為由，將她騙到其位在林口的錄音室性侵得逞，事後匯了1萬塊就對她置之不理，她因此赴警局報案。

對於女子指控，荒山亮在面對媒體詢問時反應激動，強調自己絕對沒有性侵，反控對方對他恐嚇勒索，他後續將與律師討論，並對女子提告恐嚇取財，也會對外召開記者會澄清。另外，荒山亮經紀人則出面表示，「感謝各界媒體朋友關心，目前此事件荒山亮已委託律師處理，未來若有進一步消息再對外界說明。」

對此，林口警分局證實，該女子確實已到桃園當地分局報案，但因事發地點位在林口，因此案件單一窗口轉由林口分局受理，而日前也已寄發通知信給荒山亮，通知他在3月底之前到分局製作筆錄，而若他要反告恐嚇取財的部分，警方也將會依規定受理。