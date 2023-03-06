18歲情侶機車雙載！女友家門前自摔　她噴飛10m「頭部重創」慘死

記者陳韻如／台北報導

新北市汐止一對18歲情侶騎機車雙載，但卻在楊姓女友家門前自摔，楊女當場噴飛，頭部重擊地面，失去生命跡象，經緊急送醫搶救，仍不幸宣告不治。案經法院審理，騎車的劉姓男大生被依過失致死罪嫌，判處8個月徒刑，緩刑5年，並須賠償楊女家屬200萬元。

▲劉姓男大生送女友返回汐止住處，卻在抵達女方家門前自摔，女子當場頭破喪命。（圖／記者張君豪翻攝）

回顧案情，劉男2022年5月28日晚間10時許騎車載楊女返家，行經汐止伯爵街接近女友住處的一處路口時，因未減速慢行，在見到一輛轎車從右側駛來後，下意識緊急剎車，因此自摔倒地，導致後座的楊女噴飛約10公尺後重摔落地，安全帽也因此脫落，頭部撞地破裂大面積出血，當場失去生命跡象。

汐止警分局獲報後出動交通分隊、轄區社后所等共7名員警到場，封鎖現場並協助重傷的楊女送醫，但她送醫後仍宣告不治，劉男則全身擦傷但仍能與警對談，他情緒激動表示「騎車看到有車出現在路口、煞車閃避才會摔車」。

全案經法院審理，劉男坦承他未減速慢行及注意車前狀況，緊急剎車後自摔釀禍，後續也已與楊女家屬達成和解，楊女家屬也表示願意原諒並同意法官從輕量刑、給予緩刑，因此法官最終依過失致死罪嫌判他8個月徒刑。緩刑5年，並須賠償楊女家屬200萬元。全案可上訴。