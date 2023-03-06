比特犬當街撕咬浪母貓！飼主竟還鬆繩放任　牠「肚破、斷脊」慘死

▲台中飼主放任比特犬攻擊浪貓。（圖／翻攝議員羅廷瑋臉書）

記者陳韻如／台中報導

台中林姓男子牽著自己的比特犬外出散步，但他卻放任自己的狗攻擊才剛生產完的流浪母貓，導致母貓因胸腔破裂、臟器破損、脊椎斷裂慘死。事發後，附近居民調閱監視器，憤怒揪出林男惡行，但他卻辯稱，當時是貓狗打架，直到法院審理時，他才改口坦承犯行。法官最終依違反動保法判他3個月徒刑，得易科罰金，另併科罰金20萬元。

這起案件發生在2022年8月17日凌晨3時34分，林男牽著他的比特犬外出散步，行經一處民宅前時，比特犬看見有隻流浪母貓躲在汽車底下，竟衝上前鑽入車底攻擊母貓，而林男在一旁不但沒有阻止，卻還一再配合比特犬，放鬆繩子任由牠撕咬母貓，直到母貓失去動靜後，比特犬才鬆口離去。

隔天附近住戶看見母貓屍體，隨即調閱監視器後，憤而報警揭發林男惡行，但林男到案後，卻辯稱是貓狗打架，他當時想將牠們分開，但比特犬的力氣太大，他拉不動，離開時貓也還沒死掉，他是看到新聞才知道貓死了。

不過，動物法醫解剖報告顯示，該貓受有多發鈍力傷（含鈍性穿透傷、撕裂傷、撕脫傷）造成胸腔破裂、重要臟器嚴重破損、肋骨及脊椎斷裂而死亡，死亡方式為「非意外傷害」。檢方另也審酌，該比特犬嘴巴等處也有抓痕，因此認定林男縱容比特犬攻擊浪貓，最終將他依法起訴。

法院審理後，也認定林男違反動保法，最終將他判處3個月徒刑，得易科罰金9萬元，另併科罰金20萬元。全案仍可上訴。