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南榮科大前校長賣假學歷搞到停辦　改設貴族小學求生存

▲▼南榮科大。（圖／翻攝自Google maps）

▲南榮科大法人籌辦貴族小學。（圖／翻攝自Google maps）

記者崔子柔／綜合報導

私立南榮科技大學前校長黃甫九天（原名黃聰亮）先前被踢爆賣假學歷，該校後續招生不足、資金缺乏而停辦，法人則想改辦貴族小學，目前已獲得台南市府籌設許可。

根據《聯合報》報導，教育部指出，台南市府教育局同意南榮財團法人籌設玉秀雙語小學，須在今年2月至115年1月底間設立，否則該校將進行解散清算。

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台南市教育局表示，南榮科大董事會籌設雙語小學有3項附加條件，包括3年內完成都市計畫變更、捐資3億，把國小以外空間提供社區使用。

根據判決書內容，黃甫九天在2012年至2016年擔任南榮科技大學校長期間，與妻子吳洛瑜共謀販售哥斯大黎加英培爾大學的學、碩、博士假學歷，獲利高達3500多萬元，被依貪污、詐欺、偽造文書等罪判刑13年，其中黃甫九天詐欺罪7月徒刑定讞並入獄服刑。

黃甫九天原名黃聰亮，在弊案爆發後改名為黃天一，去年又在台南高分院宣布判決前，改名為黃甫九天。

南榮科大位於台南市鹽水區，先前受弊案影響導致招生狀況不佳、學校現金不足，被教育部勒令於108學年度停招1年，後續又因1億元資金在限期內未到位被勒令停辦。

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