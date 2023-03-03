「瘋琴」公司門遭轟5槍！他平淡8字回應　曾是10大要犯出獄後隱身

記者崔子柔／綜合報導

曾捲入藝人澎恰恰自慰光碟案、前十大槍擊要犯綽號「瘋琴」的盧照琴，在嘉義縣水上鄉開設的公司2日遭人連開5槍，據了解，盧照琴出獄後鮮少與地方人士互動，槍擊案後也未出面，僅透過Line回覆友人「謝謝關心，事不關己」。

盧照琴公司（巨得集團）2日凌晨1時傳出槍響，28歲的邱姓男子持長槍對門口開5槍，隨後自動到水上分局投案，並稱是因看見媒體報導盧照琴猥褻少女而不滿，不過警方懷疑邱男是受人指使，詳細原因仍在追查中。

根據《聯合報》報導，盧照琴在槍擊案後未出面，僅透過Line回覆友人「謝謝關心，事不關己」，盧照琴妻子則稱不知為何被開槍。鄰居透露，盧照琴出獄後鮮少與地方人士互動，也很少回公司。

▲▼曾名列10大槍擊要犯之一，綽號「瘋琴」的盧照琴（下圖右）。（圖／記者翁伊森翻攝）



盧照琴現年70歲，因其年輕時有膽、敢衝，動輒持槍行事，所以人稱「瘋琴」，過去江湖上更流傳「一瘋一神經」的說法，「瘋」指的就是瘋琴，而「神經」則是竹聯幫已故大哥劉煥榮。

盧照琴過往歷史相當輝煌，最為人知曉的就是2005年捲入澎恰恰自慰光碟案，當時光碟女主角盧靚是其姪女，盧照琴還出頭向澎恰恰勒索巨款，因此遭判刑2年4月定讞，入監服刑後於2009年假釋出獄。

盧照琴2018年又涉及一起猥褻案，當時他北上替友人捻香，隨後與女友共進晚餐，女友17歲的女兒也陪同前往，飯後因女友喝得太醉，3人便搭車入住摩鐵。女友女兒指控，當晚11點多，她正在清理母親嘔吐衣物時，盧照琴突然將手伸入她的上衣裡，強行摸胸、還以下體磨蹭臀部，她驚恐地推開後，趕緊逃離房間。事後盧照琴也因此遭依「成年人對少年故意犯強制猥褻罪」提起公訴，並判刑10月定讞。