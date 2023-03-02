中重症周增773例！1歲女童確診當晚「哮吼併呼吸窘迫」　加護搶救中

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布上周疫情統計，新增一起兒童重症哮吼，個案為1歲女童，2月25日發燒快篩陽性，當天晚上就因為呼吸困難、有雜音等症狀到急診，檢查有胸凹、氧氣濃度下降，診斷為哮吼併呼吸窘迫，收住加護病房治療。

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增13804例本土病例及299例境外移入；另確診個案中新增35例死亡；上周本土病例累積增加9萬8700例，皆呈現下降趨勢；指揮中心公布上周（2/23~3/1）累積新增773例中重症，301例死亡，死亡個案有94%具有慢性病史，6成未打滿三劑疫苗，93%為60歲以上。

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上周增加一起兒童重症哮吼，指揮中心發言人羅一鈞說明，個案為1歲女童，未接種新冠疫苗，沒有慢性病，2/25發燒，快篩陽性，當晚因為呼吸困難、呼吸及咳嗽有雜音、嘔吐，至急診檢查有胸凹、氧氣濃度下降，診斷為哮吼併呼吸窘迫，收住加護病房使用呼吸器，給予類固醇、瑞德西韋等藥物治療。目前仍在加護病房治療中。

指揮中心統計，目前國內12歲以下兒童重症累計313例，有45例死亡。 分別為腦炎38例、肺炎34例、心肌炎2例、敗血症5例、哮吼14例、家中死亡11例、MIS-C 204例、其他5例。