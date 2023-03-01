「解蛋荒」買澳洲高價蛋挨批　陳吉仲：價差農委會全部吸收

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價重回去年七月歷史新高，面臨史上最嚴重的「蛋蛋危機」，農委會從澳洲空運進口高價雞蛋因應，有農業專家批評最後恐至少倒貼3000萬元。農委會主委陳吉仲今（1日）回應，澳洲進口因為牽涉空運，每一顆進來一定比國內貴，強調價差農委會會吸收，不會影響產地價格，請農民放心。

立法院經濟委員會今（1日）邀請農委會、國發會、經濟部、公平會、財政部及法務部等部會，到立法院進行「面對物價高漲與缺蛋荒，政府相關管控機制與因應對策」專題報告並備質詢。

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陳吉仲會前接受媒體聯訪指出，這次國內缺蛋主因就是氣候因素和禽流感疫情，禽流感又是H5N1高病原性，農委會會積極透過加工、專案短期進口補足消費者所需，三月起天氣回穩，加上過去淘汰的老母雞、換羽蛋雞陸續恢復生產，雞蛋生產量會逐漸回穩。

針對澳洲進口雞蛋成本過高，陳吉仲說，進口雞蛋因為牽涉空運、海運等運輸費用，一定會比國內貴，加上相關雞蛋進口一定要符合檢疫和衛生規定，目前很多國家都受禽流感肆虐，這也是為何農委會要致力雞蛋生產要自給自足，所以推動禽舍改建與相關復養獎勵措施，才能穩定蛋價與產量。