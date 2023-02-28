擁北市最長滑梯　「趣探險之丘」尖叫聲轟炸！居民怒：快精神崩潰

▲「趣探險之丘」擁有台北市最長的46公尺溜滑梯。（圖／取自台北市政府工務局公園路燈工程管理處網站）

記者閔文昱／綜合報導

位於台北市文山區的「文山森林公園」佔地廣闊近11公頃，包含5大主題遊樂區，其中「趣探險之丘」擁有高高低低的攀爬牆及「台北市最長46公尺溜滑梯」，每到假日都吸引不少家長帶著小孩前來遊玩放電，不過也引發附近居民抗議，尖叫與喧譁聲太大「快精神崩潰」。對此，市府表示將舉辦地方說明會，決定公園的去留。

文山森林公園座落在山坡地上，按照季節來劃分區域主題，包括綠影之丘、生態美之丘、四季色彩之丘、趣探險之丘與樂活之丘等5大主題遊樂區，其中趣探險之丘有許多五彩繽紛的遊樂設施，還有台北市最長的46公尺溜滑梯，玩起來刺激度爆棚，每到假日總會充斥孩子們的歡笑、尖叫聲。

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不過，由於公園與一旁社區僅隔著一條馬路，許多居民自去年4月公園正式啟用後，飽受噪音之苦，台北市府光是在農曆春節10天連假期間，就收到15件噪音陳情案，甚至有民眾抱怨，被從早吵到晚，「精神快崩潰」，且有時好天氣想把窗簾拉開透透氣，還要擔心家裡被公園裡的民眾看光光，令他相當困擾。

台北市公園處表示，將會在人工草皮增設幾個樹穴，降低孩童滑草的機會，另外目前已把原本開放時間縮短，後續會再召開地方說明會，與居民商議解決辦法，盼能取得一致共識。