蘆洲治安大掃蕩！違停仔竟是通緝犯　警方2月破獲逾500件刑案

▲蘆洲警方盤查違停車輛時，意外逮獲一名毒品通緝犯。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

為淨化轄區治安，蘆洲警分局自2月1日起，同步進行掃蕩黑道幫派、打詐、緝毒行動專案，至今已查獲一般刑案488件、重大刑案2件、詐欺集團2件、酒駕33件，而為因應228的四天連假，蘆洲警分局於24日晚間9時，舉辦擴大臨檢勤務，針對轄區內治安顧慮處所進行掃蕩，並在同日查獲一名毒品通緝犯，將他依法歸案偵辦。

據了解，24日晚間10時許，一輛白色轎車違規停在中山一路、集賢路路口，下車去超商買東西的李姓男子（26歲）遇到上前盤查的警員，立即轉身逃跑，警方見狀上前追緝並通報支援，不到15分鐘在集賢路就將他壓制。經查驗身份，發現李男被新北地檢署發佈毒品通緝，訊後依法移送新北地檢署歸案偵辦。

▲蘆洲警分局在228連假前夕執行擴大臨檢，對治安顧慮處所加強查緝。（圖／記者游宗樺翻攝）

蘆洲警分局表示，本次擴大臨檢共出勤50多名警力，針對轄區KTV、棋牌社、釣蝦場等營業處所，或易群聚施用毒品、易淪為詐騙集團囚虐的旅館等治安顧慮場所，運用優勢警力採取閉鎖式臨檢。並於轄區重要聯外道路及接壤三重、淡水、新莊等交通要道設立攔檢站，期望透過封鎖、掃蕩的方式，遏止暴力案件。

蘆洲警分局分局長林詮峰表示，穩定治安、掃蕩幫派、打詐及查緝槍械毒品為警察工作重點，將不定期持續針對黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業處所，執行強勢作為加強查緝，並呼籲民眾若有發現不法情事，歡迎隨時撥打「110」報案專線，共同維護善良風俗，淨化社區治安。