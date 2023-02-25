　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

蘆洲治安大掃蕩！違停仔竟是通緝犯　警方2月破獲逾500件刑案

▲▼蘆洲警分局在228連假前夕執行擴大臨檢，對治安顧慮處所加強查緝。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲蘆洲警方盤查違停車輛時，意外逮獲一名毒品通緝犯。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

為淨化轄區治安，蘆洲警分局自2月1日起，同步進行掃蕩黑道幫派、打詐、緝毒行動專案，至今已查獲一般刑案488件、重大刑案2件、詐欺集團2件、酒駕33件，而為因應228的四天連假，蘆洲警分局於24日晚間9時，舉辦擴大臨檢勤務，針對轄區內治安顧慮處所進行掃蕩，並在同日查獲一名毒品通緝犯，將他依法歸案偵辦。

據了解，24日晚間10時許，一輛白色轎車違規停在中山一路、集賢路路口，下車去超商買東西的李姓男子（26歲）遇到上前盤查的警員，立即轉身逃跑，警方見狀上前追緝並通報支援，不到15分鐘在集賢路就將他壓制。經查驗身份，發現李男被新北地檢署發佈毒品通緝，訊後依法移送新北地檢署歸案偵辦。

▲▼蘆洲警分局在228連假前夕執行擴大臨檢，對治安顧慮處所加強查緝。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲蘆洲警分局在228連假前夕執行擴大臨檢，對治安顧慮處所加強查緝。（圖／記者游宗樺翻攝）

蘆洲警分局表示，本次擴大臨檢共出勤50多名警力，針對轄區KTV、棋牌社、釣蝦場等營業處所，或易群聚施用毒品、易淪為詐騙集團囚虐的旅館等治安顧慮場所，運用優勢警力採取閉鎖式臨檢。並於轄區重要聯外道路及接壤三重、淡水、新莊等交通要道設立攔檢站，期望透過封鎖、掃蕩的方式，遏止暴力案件。

蘆洲警分局分局長林詮峰表示，穩定治安、掃蕩幫派、打詐及查緝槍械毒品為警察工作重點，將不定期持續針對黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業處所，執行強勢作為加強查緝，並呼籲民眾若有發現不法情事，歡迎隨時撥打「110」報案專線，共同維護善良風俗，淨化社區治安。

ET快訊
台灣大哥大併台灣之星「砍價85億」　深夜正式拍板
雪崩式降溫！急凍探9度「最冷時間曝」　一圖看228連假天氣
遭分屍名媛是「天王嫂閨蜜」！　IG最後貼文曝光
創辦人媳婦遭分屍！頭顱藏冰櫃「殘肢被煮」　譚仔集團回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蘆洲治安大掃蕩！違停仔竟是通緝犯　警方2月破獲逾500件刑案

永和酒醉女「扯髮出3拳」打男運將：服務業嗆三小　他被打到道歉

台北女分手2個月傳「電子蛋糕」給前男友祝福！他看1句話瘋狂報復

偷拍女法官電腦私密照檢舉婚外情　桃園男法官被判賠40萬

北市醉男「拍車窗攔公車」　司機不爽爆口角...他反被過肩摔

BMW違停人行道還掛上「新北市議員助理證」　警分局及議會回應了

極限健身中心桃園2店驚傳熄燈...4／1停業　備妥4千萬接受退費

北市公車司機與阿伯「對嗆1分鐘」　靠站下車當街開打！

國安會高官涉吸金30億　兒子「瑪莎拉蒂+愛快」2名車348萬賣出　

高雄「聯昇發」號漁船印度洋作業失聯　16船員情況不明

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

李寶英《代理公司》被母拋棄35年　「媽媽，我很想妳...」她大淚崩

圭賢「唯一沒按PICK」被虧爆XD　朴載範笑：要不要下車謝罪？

萬華2女見醉男1搭訕1偷錢　他5萬現金不見大吼人跑光

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

陳妍希爆「陳曉生活技能0」遭轟　曝他貼心舉動「飯前幫試每道菜」

蘆洲治安大掃蕩！違停仔竟是通緝犯　警方2月破獲逾500件刑案

永和酒醉女「扯髮出3拳」打男運將：服務業嗆三小　他被打到道歉

台北女分手2個月傳「電子蛋糕」給前男友祝福！他看1句話瘋狂報復

偷拍女法官電腦私密照檢舉婚外情　桃園男法官被判賠40萬

北市醉男「拍車窗攔公車」　司機不爽爆口角...他反被過肩摔

BMW違停人行道還掛上「新北市議員助理證」　警分局及議會回應了

極限健身中心桃園2店驚傳熄燈...4／1停業　備妥4千萬接受退費

北市公車司機與阿伯「對嗆1分鐘」　靠站下車當街開打！

國安會高官涉吸金30億　兒子「瑪莎拉蒂+愛快」2名車348萬賣出　

高雄「聯昇發」號漁船印度洋作業失聯　16船員情況不明

職缺「養雞場長」月薪17.6萬　眾人一看地點怕了：再多錢也不去

丹丹漢堡紅在哪　他不服「究竟誰吹的」！老饕曝1稱霸關鍵

民眾提供熱飲及卡片　感謝南消崇善分隊協助卡戒解套

178公分、年薪250萬只算是「普男」　PTT鄉民哭：標準通膨了嗎？

蘆洲治安大掃蕩！違停仔竟是通緝犯　警方2月破獲逾500件刑案

永和酒醉女「扯髮出3拳」打男運將：服務業嗆三小　他被打到道歉

吳宗憲直播合體蓉蓉夯炸「日業績破千萬」　怒網路盜圖認明正版

28歲名媛遭碎屍「煮成2鍋人肉湯」　警破門驚見電鋸、切肉機

《禹英禑》改編的真實案件！賭博彩券主角現實故事　比電視劇更扯

英國對俄新制裁　納Rosatom相關人、打擊俄羅斯軍工業

第一次做臉！黑頭粉刺飽滿噴發　壓下去「巨大鐘乳石」瞬間彈出

社會熱門新聞

洗腎男自拔管路！大出血亡　護理師沒注意到GG了

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

台北女祝前男友生日快樂！他看1句話瘋狂報復

即／「恩恩案」侯友宜等3人獲不起訴

吸金30億　犯嫌2名車348萬賣出　

渡假村CEO嫖妓搞外遇！妻見「壯陽藥+保險套」崩潰

公車司機與阿伯對嗆　靠站下車當街開打

丁特控遊戲橘子「不要臉」　求償2070萬

偷拍女法官檢舉婚外情　男法官判賠

BMW違停還掛「新北議員助理證」

前空姐提油燒死夫　二審仍判15年

獨／長髮女站橋邊　高雄警安撫救援

極限健身中壢、平鎮店驚傳熄燈　4月1日將停業

女警脫口罩太美網友求加LINE　局長真給了

更多熱門

相關新聞

2男當小蜜蜂　騎到八里賣毒咖啡包栽了

2男當小蜜蜂　騎到八里賣毒咖啡包栽了

海賊王翻船！士林警分局接獲情資，綽號「阿源」男子在北部兜售毒品咖啡包，以謀取暴利，警隨即成立專案小組偵辦，發現張男、江男2人1組互相掩護，極為狡詐。本月15日警方跟監到新北八里伺機逮人，當場起獲海賊王「妮可羅賓」圖案250包毒咖啡包，全案訊後依違反毒品防制條例，移送士林地檢署偵辦。

騎車被查！安全帽脫下秒戴上　內藏白粉末

騎車被查！安全帽脫下秒戴上　內藏白粉末

即／「88會館」地下匯兌27億！鱸鰻等18人起訴

即／「88會館」地下匯兌27億！鱸鰻等18人起訴

他在超商公然吸毒！蹲廁所超過1小時…鼻孔有白粉露餡

他在超商公然吸毒！蹲廁所超過1小時…鼻孔有白粉露餡

安平警落實攔查成功阻絕毒品進入安平

安平警落實攔查成功阻絕毒品進入安平

關鍵字：

毒品通緝蘆洲警分局

讀者迴響

熱門新聞

香港28歲名媛被殺　屍體遭肢解

創辦人媳婦遭分屍　譚仔集團回應

遭分屍名媛是「天王嫂閨蜜」！IG最後貼文曝

獨／哆奇員工全離職苦主虧大了

周迅爆秘婚「23年摯友男星」！　網一面倒挺

香港名媛遭分屍　最後身影曝光

台灣大砍價85億　正式合併台灣之星

婚禮當天　新娘目睹「新郎被哺乳畫面」崩潰

獨／張立昂胸悶就醫「肺塌陷」緊急插管手術

女星交往3月閃婚「節目熱吻放閃」　6年後離婚了

女星自爆「初夜」給超帥前任　試車結果超傻眼

劉亞仁體毛被驗出「第三種毒」　公司回應

吳宗憲錄大陸節目重摔！躺地「鐵條插出」畫面曝

最難訂日料吃到飽台北第2間店來了

照大腸鏡首見！驚見「雙頭龍」在肚內

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面