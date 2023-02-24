傳駐台美軍將增加至少100人　邱國正：我不知道消息來源

▲邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

美媒《華爾街日報》報導，美國正計畫未來幾個月在台派駐100至200名軍人，而目前是約30人。對此，國防部長邱國正今（24日）表示，他不知道消息來源，要徹底了解後才能說明。另外，國家政策研究基金會副研究員揭仲指中共借鏡烏俄戰爭，對台攻勢恐更強調速戰速決，邱國正強調，國軍不只能守住兩周，會奉陪到底。

邱國正24日赴立法院，列席行政院長陳建仁施政報告並備質詢。針對上述《華爾街日報》報導，邱國正受訪回應，這消息是從美方的媒體播報出來，但他不知道消息來源，而事實上我方跟美方有很多交流，不限於單一，例如武器籌獲後，自然會請教美方如何運用、狀況怎麼處理，因此這訊息他要徹底了解才能說明。

至於揭仲受訪時，提及中共會避免俄羅斯在烏俄戰爭輕敵的覆轍，對台速戰速決，攻勢恐更猛烈。媒體就此詢問邱國正，是否國軍能守住台灣兩周？邱國正表示，「不只兩周，我講說奉陪到底嘛！」，中共好像短期間能拿下台灣，這預想地太寬大了點，他不這樣認為。

邱國正說，軍人平常在做戰備準備，敵方有多大能耐，預估過；烏俄戰爭給中共很大啟示，會求快，但台灣空間就這麼大，再求快也一定要通過海峽天險，這一關中共一定要克服。

邱國正表示，他的意思是，中共不可能一、兩周以內那麼快速，對方槍砲一響，「我們就奉陪到底，但我們絕不挑起戰爭」。