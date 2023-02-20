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法拉利自撞畫面曝！高速超車一路右飄出事　後方駕駛嚇到飆國罵

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區19日發生一起自撞事故，一輛法拉利疑打滑失控撞上路邊停放的3輛汽車，如今車禍過程在網路社群流傳，提供行車紀錄器的車主，看到法拉利高速撞上路邊車輛，隨著一聲巨響，嚇得飆出髒話。本起車禍連同法拉利駕駛共造成3人受傷，所幸均無生命危險。

▲▼ 。（圖／截取自記者爆料網）

▲昨日傍晚台中市發生法拉利自撞事故，網友將行車紀錄器上傳網路社群。（圖／截取自記者爆料網）

有網友將這起車禍的行車紀錄器影像上傳《記者爆料網》，畫面顯示，車主原駛於外側車道，為了閃避停車收費員而開向內車道，正當車主緩緩再開往外車道時，一輛法拉利突然從左後方超車，開得飛快，但一路往右偏移，隨後一陣刺耳的煞車聲，法拉利就直接撞上路邊停放的車輛。

車禍來得突然，車主嚇到罵出三字經，而挨撞的車輛，首當其衝的黑色轎車被撞出停車格，第二輛被波及的白色轎車則車尾嚴重毀損，顯見肇事的法拉利車速不慢。

▲▼ 。（圖／截取自記者爆料網）

▲法拉利從左後方高速超車。（圖／截取自記者爆料網）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲黑車被撞出停車格；白車車尾毀損嚴重。（圖／民眾提供）

據查，駕駛法拉利的林姓男子（39歲）是二手車商，19日傍晚5時許，駕駛新車價2153萬元起跳的法拉利 812 GTS，沿台中市市政南一路往河南路方向直行，途中車輛失控，碰撞路邊停車的3部汽車，其中1部汽車內坐有王姓男子、陳姓女子，2人是夫妻。

車禍造成林男肋骨受傷，王男及陳女四肢擦挫傷，警方到場將3人協助送醫；警方對林男進行酒測，無酒精反應，林男聲稱，當時地面有沙子，才造成車輛打滑。詳細肇因須警方進一步調查。

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法拉利自撞行車紀錄器

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