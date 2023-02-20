口罩戴好！境外空污持續籠罩　明6縣市空品「橘色警戒」　

▲境外空污持續籠罩台灣，明6縣市橘色警戒。（圖／記者李毓康攝）

記者楊惠琪／台北報導

環保署指出，明（21日）持續受東北季風或大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，東北風挾帶境外污染物南下影響台灣，雲嘉南、高屏空品區及金門等6縣市空氣品質「橘色提醒」等級，提醒敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，應配戴口罩防護。

環保署表示，依監測資料及氣象局20日15時氣象資料顯示，明天持續受東北季風或大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，中部以北位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

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環保署指出，受空污影響，明天（21日）雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，敏感族群應減少在戶外劇烈活動；竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級。

環保署說，22日至26日環境風場為東北風至東北東風，中部以北位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積，西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，預報雲嘉南及高屏空品區仍為「橘色提醒」等級、北部及中部空品區為「普通」等級、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級。





▲三日空品區預報。（圖／翻攝環保署空氣品質監測網）