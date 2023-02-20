陸上行舟母湯！林鐵神木線鐵路10遊客「划船」　恐觸法遭勸離

▲林鐵神木線鐵路「划船」恐觸法 10名遊客遭勸離 。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義阿里山堪稱國際觀光景點，園區內的神木群及近期盛開的各式樣櫻花更是遊客必賞，日前有10餘位上山賞景民眾前後排序坐在神木鐵道作勢划船，畫面被一旁民眾拍下來，也引來「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」(以下稱林鐵處)對此做出回應。依鐵路法57條第2項規定，行人不得在鐵路營運路段、橋樑、隧道內通行，違反者將依同法第70條處罰新台幣1至5萬元，不過，目前還是以勸導為主。

畫面中清楚看見約10個民眾坐在阿里山通往神木站的鐵軌上作勢划船，一行人有說有笑，一旁甚至還有操刀拍攝的友人，對此林鐵處副處長周恆凱表示，對於民眾當下行為該處都先行勸導，若勸導不聽才會移送警方協處。該案件發生在2/18上午，民眾已經由車站同仁勸導後，即配合離開。

鐵路法第 57 條規範：

旅客乘車、託運人託運貨物、受貨人領取貨物，應遵守鐵路有關安全法令及站、車人員之指導。

行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所。

行人必須跨越鐵路路線時，應暫停、看、聽，注意兩方確無來車，始得通過。但鐵路電化區間，除天橋、地下道及平交道外，不得跨越。鐵路路線邊坡內及距軌道中心五公尺以內，嚴禁放牧牲畜。