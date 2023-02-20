ChatGPT代筆寫報告「衝擊大學考招」　招聯會：加強第二階段審查

▲大學招生委員會聯合會召集人周景陽（右）、執秘王文俊（左）回應ChatGPT議題。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

美國人工智能公司OpenAI開發聊天機器人ChatGPT，衍生出大學生可能透過AI工具「代筆」報告、論文，甚至高中升大學的學習歷程檔案。大學招生委員會聯合會執秘、中央大學教務長王文俊說，學生可以找工具代寫，但老師也很聰明，畢竟用工具產生的內容，容易大同小異，稍微檢視或要求口頭簡報，並不難發現弊端。

中央大學今（20日）舉行校園永續記者會，針對ChatGPT近來衍生的教育議題，中央大學校長、大學招生委員會聯合會召集人周景陽表示，ChatGPT是AI發展的一個歷程，未來技術一定會越來越精進，就教育的領域而言，該如何善用有效工具，讓老師和學生都受惠，以及教學與研究有何因應，都是要關注的面向。

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王文俊說，學生會想利用一些工具來幫忙寫作業、交報告，但是老師也是很聰明的，不會因為這樣就盲目讓學生得到好分數，假設學生都利用一樣的工具，報告就會大同小異，或者技術也存在一些bug，老師就會看得出來這些是不是自己做的，或是在口頭報告的時候，更嚴謹的檢視，就可以看出是不是學生自己寫的。

針對考生可能利用ChatGPT撰寫學習歷程檔案或甄選入學的書審資料，王文俊表示，學測成績本周將公布，第二階段備審資料預計五月初會陸續送交，招聯會會在五月前對此議題開會討論，提醒大學端在審查資料時，多留意是否有雷同之處，或口語表達與高中學生程度不相當等，並在第二階段的口試、筆試或實作展演時，要特別謹慎，必要時現場即時提問，就能知道學生是否有利用工具代筆。

王文俊進一步指出，ChatGPT的確對大學帶來衝擊，校內已經擬定15個題目的問卷調查，將廣發給學校老師，預計這周發出、下周蒐集完畢，瞭解學校老師的看法與意見，提供給由校內AI專長老師與主管組成的委員會參考，希望能訂定相關措施，讓ChatGPT對教育現場的影響是利多於弊。