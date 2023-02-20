公共運輸運具+場站付費區仍須全程戴口罩！交通部：違反最高罰1.5萬

▲交通部航政司司長何淑萍。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

今天開始室內口罩令解禁！不過，仍有部分場域仍須全程戴口罩，交通部今（20）日出席指揮中心記者會說明，公共運輸及場站仍須全程佩戴口罩，交通部提醒民眾，於公共運輸之車廂、船舶、航空器等運具及場站付費區或管制區，應依規定全程佩戴口罩。

交通部航政司長何淑萍表示，由於公共運輸及特殊運具具有人潮流動量大，搭乘對象不特定等特性，為降低病毒傳播風險，在指揮中心綜合評估後，針對鐵路、捷運、纜車、公路客運、市區公車、遊覽車及計程車、空運及海運等運具及場站，維持仍須佩戴口罩的規定，但如果民眾有飲食需求等例外情形，可以暫時取下口罩，並於食用完畢後儘速戴上。

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交通部進一步表示，鐵路、捷運、纜車等場站的付費區域，機場航廈的管制區，以及海運客運場站的付費區或管制區，均屬於須全程佩戴口罩的公共運輸場站範圍，如有違反者，依傳染病防治法第70條第1項規定，可處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰，請民眾出入相關場域時務必佩戴口罩；交通部也將依疫情發展情勢，持續配合指揮中心政策滾動調整相關交通運輸之防疫管理措施。

▲今起搭乘公共運輸於運具及場站付費區或管制區仍要戴口罩。（圖／指揮中心提供）