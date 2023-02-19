2023花在彰化！寵物認養專車「成功送養31隻浪犬」　創歷年新高

▲2023花在彰化活動，寵物認養專車流浪犬認養31隻創歷年新高。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣政府為提升流浪犬貓認養率，幫流浪犬貓找到一個幸福的家，每年配合縣內各項大型親子活動，如兒童節系列活動、植樹節、王功漁火節及花在彰化等相關大型活動，皆出動寵物認養專車辦理流浪犬免費認養及動物保護教育宣導活動。

今年新春期間花在彰化活動，寵物認養專車成功送養31隻活潑可愛的小狗，及宣導動物保護教育12萬3,988人次，創下歷年新高紀錄，彰化縣長王惠美在主管週報中感謝所有愛心認養的好朋友，讓流浪犬貓成為您們的毛小孩，找到一個温暖幸福的家。

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彰化縣動物防疫所表示，2020花在彰化活動寵物認養專車計送養11隻浪犬及宣導9,115人次、2022花在彰化活動則送養14隻浪犬及宣導3萬5,345人次，今年花在彰化活動送養及動物保護教育宣導人次皆大幅成長，感謝民眾的愛心及熱心參與。

縣府持續推動各項動物保護工作及流浪犬貓認養活動，再次呼籲寵物飼主善盡飼主責任，為所飼養犬貓確實完成寵物登記、絕育及狂犬病疫苗注射工作，並歡迎想飼養毛孩的民眾踴躍至流浪狗中途之家認養犬貓(認養專線：04-8590638)，希望能讓流浪犬貓都能找到一個溫暖的家，打造彰化縣成為友善動物城市。