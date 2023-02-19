皮膚變黏土！他拇指按下「驚見恐怖凹洞」不回彈　奪命病灶曝光

▲歐可耶發現自己「看起來好像黏土做的」。（圖／翻攝TikTok@fullheartedpush）



記者吳美依／綜合報導

英國奧運田徑選手、前橄欖球員歐可耶（Lawrence Okoye）用大拇指按壓腿部6次，竟留下一整排恐怖凹痕，他把離奇現象拍成TikTok影片，直呼「我看起來好像黏土做的」，就診才得知罹患蜂窩性組織炎（cellulitis），若未及時治療恐有生命危險。

31歲的歐可耶在影片說明欄及字幕寫道，「警告！這太噁了！別說我沒警告你！」一些網友認為是凹陷型水腫，或者腎臟、肝臟、心臟出現問題，但更多人呼籲他趕快去看醫生。

2周後，歐可耶才更新近況，他認為最近雙腿受傷可能是釀成蜂窩性組織炎的原因，也親自證明皮膚已經恢復正常，「一堆人試圖告訴我，我有肝病、腎病、心臟病、癌症跟糖尿病，但顯然不是這麼一回事」，而蜂窩性組織炎「基本上就是細菌從開放傷口進入了你的（體內）系統」。

英國國民保健署（NHS）資訊指出，蜂窩性組織炎是由開放性傷口的細菌感染引發，必須使用抗生素治療，屬於相對容易處理的疾病，大多數患者能在7-10天內完全康復。但若未及時救治，「感染可能擴散至其他身體部位，例如血液、肌肉及骨頭」，引發併發症後，導致截肢、休克、甚至死亡。

任何人類身體部位都可能出現蜂窩性組織炎，甚至傷口小到肉眼看不見的狀況下也會發生。患者會感覺皮膚灼熱、疼痛、紅腫、起水泡，或者其他腺體發生腫脹。