鄭家純捲「小三」挨罵香爐妹+騷貨　3網友被起訴急道歉賠錢

▲「雞排妹」鄭家純去年爆出和「保時捷男」曖昧，引來許多網友在新聞底下謾罵，她也隨後蒐證提告。（圖／翻攝鄭家純臉書，下同）

記者郭玗潔／新竹報導

已成人妻的「雞排妹」鄭家純（鄭采勻）先前遭週刊跟拍，指她搭上有女友的「保時捷男」，兩人還在五星級飯店共度一晚，她憤而對週刊提告求償60萬，去年底北院判她敗訴。當時有許多網民在相關新聞報導下留言攻擊她，鄭家純也對這些網友一一提告，其中3名網友留言「噁心」、「靠身體賺錢」、「香爐妹」等語，事後發現自己被檢方被起訴，連忙找鄭家純賠錢和解，鄭家純撤告後，新竹地院判決公訴不受理結案。

判決指出，黃、張、陳姓網友在臉書瀏覽「ETtoday星光雲」粉專後，在「雞排妹被保時捷男叫老婆『不想被認為是小三』」的報導下，分別留言大罵「雞這頭腦有問題的人，拜託媒體不要再報導她了，越看她越覺得噁心！！」、「敢做不敢當（雞排）都牽手 摸屁屁了 ＊又是一個第三者 原來都靠身體賺錢＃噁心 如沒怎樣；何必和人家搞曖昧呢？自動摸屁屁 ＃騷貨一個」、「別再叫雞排妹了，應該改名叫〝香爐妹〞，比較對啦」，被鄭家純蒐證後提告。

3名網友被檢方依妨害名譽罪嫌起訴，急忙找鄭家純賠錢達成和解，鄭家純撤告後，法院判決公訴不受理。