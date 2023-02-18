住舊公寓照顧媽「開BMW跑車代步」　孝女是毒販...老母嚇傻

▲▼台中警方查獲一對夫妻販毒，但妻子一肩扛下，老母親得知女兒販毒直說好失望。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市太平區47歲洪姓老公、何姓妻子和老母親同住在老舊公寓，外表是侍母至孝的乖乖女，私下卻是販毒者，何女避免引起鄰居注意，先和藥腳約好時間，就在家門口1秒內交貨拿錢，交易迅速，台中警方上門逮捕查扣市值約10萬元、早已分裝好的毒品，何女一肩扛下，辯稱和她老公無關。老母親得知愛女竟在販毒，直說好失望，何女送辦後准押。

台中市刑大偵三隊月前向上溯源查緝藥頭，據線報洪姓夫妻在住家販賣毒品，洪男白天在工廠工作，由妻子何女與藥腳交易毒品，經員警跟蒐半年，上門搜索。

警方在客廳的何女包包內查扣海洛英23.6公克，安非它命44.3公克，夫妻倆與老母親同住在破舊老公寓，看似生活困苦，其實外出都是進口雙門BMW跑車代步，老母親見大批警方到場搜索，嚇一大跳，後來又得知愛女竟然販毒，非常失望。

警方表示，2人販毒至少有1年，何女堅稱都是她在賣，和老公無關，而洪男也說，他白天工作，沒有參與販賣，但2人尿液採檢，都有吸毒反應，訊問後將2人依毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦，後來洪男請回，何女准押。