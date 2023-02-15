遊戲橘子告丁特遭駁回！法院公布「3敗訴理由」：屬於合理評論

▲丁特與遊戲橘子「侵害名譽」事件告一段落。（圖／記者莊喬迪攝）

記者閔文昱／綜合報導

實況主丁特與遊戲橘子在2021年因《天堂M》紫布事件槓上，從2022年4月首次開庭至今，終於在13日下午4點宣判「駁回」。對此，新北地院15日也公布判決理由，表示丁特部分言論並非針對遊戲橘子，無從認定遊戲橘子受有損害，另一部分則是基於實際消費經驗，對此可受公評之事，不負賠償責任。

根據法院公佈的判決理由，法官將「丁特」言論分為三個部分，首先，丁特在影片中所稱「沒有人性」、「騙錢」、「無良企業欺騙消費者」、「負責人及營運長噁心」等，法官比對影片中各言論片段的前後相關言論，認定丁特所指稱對象為遊戲橘子的創辦人兼現任執行長劉柏園，並非遊戲橘子，因此並未侵害其名譽權、信用權。

其次，針對丁特所稱「線上直接改機率」、「詐財工具」、「機率造假」等，法官認為，遊戲橘子在官網及各種公開活動廣告中，對玩家宣稱遊戲的虛擬寶物製作機率均與韓版遊戲一致，但丁特依據實際消費經驗，計算出成功合成紫布機率僅2.33%，與遊戲橘子所稱「所有機率與韓版一致」（即10%）設定確實有相當程度差異，因此丁特發表的查證結果為適當評論，並無未盡合理查證義務的情形，自無從成立侵權，行為損害賠償責任。

▲丁特至新北地院開庭。（圖／記者蘇晟彥攝）

最後是丁特痛批，用「騙錢」、「有牌的詐編集圑」、「誘導賭博加上詐欺」等語，以及反覆提及「你手遊都不公布機率，也不給保底，你不讓玩家可以控制風險跟預算」、「我覺得這是需要被社會關注的」等。法官認為所涉及的評論内容包含是否立法明令遊戲廠商事前公布虛擬寶物獲取機率等爭議，涉及廣大遊戲消費者的公益事件，屬可受公評之事項，言論應屬合理評論之範圍。

綜合以上3點，法官認定丁特未侵害遊戲橘子的名譽權、信用權，自不負侵權行為損害賠償責任，判決遊戲橘子所提之訴予以駁回。

對此，遊戲橘子則回應，我方已得知一審判決結果，將在收到判決書後，與律師研議討論。