　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

更專業相機、人像超美　三星S23 Ultra開箱出爐

▲S23 Ultra。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S23 Ultra。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

三星S23系列剛剛發布，許多想換手機的用戶都在觀望，此次推出三款規格，包含S23、S23+、S23 Ultra，顏色配置相同，共有四種顏色，包含黑、白、紫、綠可選擇。配備高通S8 Gen 2處理器，效能有飛躍性的成長，旗艦機相機大幅升級，此次也搶先取得新機S23 Ultra實測，給消費者一個參考。

▲S23 Ultra。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S23 Ultra外觀。（圖／記者陳俐穎攝）

價格方面，入門機款S23價格為26,900元起，S23+則為33,900元起，許多人關注的旗艦款S23ultra則為40,900元起，最高規格12G+1TB則要價52,900元，相較於前代旗艦大約上漲了2,000元左右。

這次主打環保材質，連包裝紙盒都是回收紙張製成，除此之外，與前代相同沒有附上充電插頭，讓外觀包裝更加輕薄。也就是說在手機包裝盒中僅有手機本體與充電線。

▲S23 Ultra。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S23 Ultra盒裝配件。（圖／記者陳俐穎攝）

此次拿到的實測機為白色，從外表看來，這次的相機模組設計「簡單化」，而除此之外，外殼使用磨砂的材質，使用上較不會增加指紋沾染，而SPen的插槽也設計在下面，讓手機整體設計更加完整。

相機表現上，此次對人像與風景進行測試，在室內自然光的情況下，人像表現十分優異，凸顯人物特點並且光線柔和，可以簡單的突出人物主體並且切溪每一個細節。

▲三星S23 Ultra實測。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S23 Ultra人像實測。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星S23 Ultra實測。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S23 Ultra人像實測。（圖／記者陳俐穎攝）

而開啟人像模式後，不同於過去的人像模式可能會過度虛化背景，造成影像會有不真實的情況發生，此次的人像模式演算後，背景虛化更加自然，讓人物的神情更好的在手機上補捉。

▲三星S23 Ultra實測。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S23 Ultra自拍實測。（圖／記者陳俐穎攝）

而在室外陰天自然光的情況下，雖然陽光的情況不佳，但也能看出來，場景的顏色、色彩上仍然保持鮮豔，且雲朵的呈現也十分清晰，可以看出在相片美觀與場景保持真實之間取得平衡。

▲三星S23 Ultra實測。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S23 Ultra陰天相機實測。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星S23 Ultra實測。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S23 Ultra陰天相機實測。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星S23 Ultra實測。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S23 Ultra陰天相機實測。（圖／記者陳俐穎攝）

這次S23 Ultra仍然支援SPen，就算在鎖定螢幕的情況下，只要講SPen取出，就可以開啟備忘錄的功能，而此外用SPen寫下的文字，也可以當作隨顯螢幕的背景，而此外也能直接儲存備忘錄，隨時記錄下自己的靈感或是容易忘記的事項。

▲S23 Ultra。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S23 Ultra SPen。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S23 Ultra。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S23 Ultra SPen。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S23 Ultra。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S23 Ultra SPen。（圖／記者陳俐穎攝）

使用安兔兔進行跑分測試，S23 Ultra總得分為1227161，CPU為262629分，GPU為544731分，相對於iPhone 14 Pro 獲得 839891 的成績，S23 Ultra表現十分優異。

ET快訊
巴菲特暴砍台積電！分析師曝「一季就閃賣」背後關鍵
「麥當勞女孩」突曬4格黑白遺照！　原因藏洋蔥
將普發6千元！　郵局ATM輸入2組號碼就能領
72歲嬤隨粉紅超跑「沿路撿垃圾」！　手拿2大包不喊累
伊能靜剛回台！一聽劉文正病逝　「轉身掩面」震驚吐心聲
快訊／喊劉文正沒死的人是他！　經紀人怒轟：就是個小混混

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

更專業相機、人像超美　三星S23 Ultra開箱出爐

MSI 「飛躍奇異點」新品發表！　全新系列筆電帶來最佳體驗

LINE通話功能常不順？官方兩招整合解決麻煩

發錢了！中華電HiNet用戶達百萬「現金券、雙人旅遊」免費送

15吋MacBook Air來了　傳面板量產中4月將亮相

新材質、收窄邊框！iPhone 15系列外觀將重新設計

下一代準備漲價？iPhone 14系列成本曝光

蘋果iOS 16.3.1更新　車禍檢測不再誤判

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

李靚蕾嗆王力宏「不要再消費家人」　邱瓈寬怒開戰：真相不是你說了算

利特直播提Kakao！東海：小心點　Key無奈嘆「公司最近亂糟糟」

瑤瑤現歌喉...開唱莫文蔚金曲！　小S笑罵：什麼歪七扭八的東西XD

更專業相機、人像超美　三星S23 Ultra開箱出爐

MSI 「飛躍奇異點」新品發表！　全新系列筆電帶來最佳體驗

LINE通話功能常不順？官方兩招整合解決麻煩

發錢了！中華電HiNet用戶達百萬「現金券、雙人旅遊」免費送

15吋MacBook Air來了　傳面板量產中4月將亮相

新材質、收窄邊框！iPhone 15系列外觀將重新設計

下一代準備漲價？iPhone 14系列成本曝光

蘋果iOS 16.3.1更新　車禍檢測不再誤判

國民黨團將杯葛陳建仁施政報告　曾銘宗：民進黨留下的慣例

立法院將開議　陳建仁回顧上任半個月：讓人民感受到政府的真誠關懷

222小時還有奇蹟！42歲婦活埋廢墟獲救　總統再派專機送回11倖存嬰

劉文正親姊證實死訊！　經紀人：他去年頭髮還很多

小腿痠爆「一面牆就能解決」！拉筋正確3步驟　運動前做恐害表現差

《慶餘年2》難產傳老婆唐藝昕代打　張若昀公開「業內行規」網秒懂

股神巴菲特大賣台積電5180萬股　謝金河：動作不太尋常！

曾仁和傷勢好轉　餅總安排牛棚練投測試

巴菲特為何暴砍台積電？分析師驚曝「一季就閃賣」背後關鍵

半年狂減23公斤！妙齡女「拒吃碳水化合物」竟釀禿頭、停經

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

3C家電熱門新聞

LINE通話功能常不順？官方兩招整合解決麻煩

兩款新色登場！iPhone 15系列新色曝光　將有6款顏色可選

發錢了！中華電「現金券、雙人旅遊」免費送

15吋MacBook Air來了　傳面板量產中4月將亮相

新材質、收窄邊框！iPhone 15系列外觀將重新設計

MSI微星　2023電競、商務筆電新品齊發

下一代準備漲價？iPhone 14系列成本曝光

更專業相機、人像超美　三星S23 Ultra開箱出爐

上網買iPad竟被刻…我要改買白色

iPhone 15入門機款將進化　可能搭載4800萬像素主鏡頭

Nvidia黃仁勳：ChatGPT是「AI的iPhone時刻！」

LINE必備「9種功能」一次看

蘋果iOS 16.3.1更新　車禍檢測不再誤判

LINE更新1分鐘攻略！群組整合自動加人

更多熱門

相關新聞

三星Galaxy S23上市資訊公布　旗艦機要價近5.3萬元

三星Galaxy S23上市資訊公布　旗艦機要價近5.3萬元

三星今日正式宣布最新旗艦機Galaxy S23系列在台的上市資訊，此次共推出三款機型，包含Galaxy S23、S23+、S23 Ultra，預計2月24日起於全台各大通路正式上市。

三星最新旗艦S23正式發布　兩億畫素相機還能拍星空

三星最新旗艦S23正式發布　兩億畫素相機還能拍星空

關鍵字：

S23

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳奇巨星劉文正過世！「死訊藏4個月」享壽70歲

快訊／蘿莉塔情人節宣布懷孕了！親曬兩條線報喜

白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

鐵肺歌后才買婚房「4年男友卻偷吃」！囂張帶小三放閃

麥當勞女神爆男友「性成癮」：每30秒就想要

快訊／李靚蕾4點聲明再開槌！　轟王力宏「塑虛假形象」：處處打壓

「紅豆餅女神」閃亮亮爆新歡！

12家銀行幫發6000元大紅包！　2.49萬台ATM可領

飛機杯女神認愛「土豪爸爸」！曾愛19cm網紅

孫生首認「交往很少愛愛」懺悔林襄！

星雲留大量舍利子　醫：這類病患體內常見

台灣汪汪隊抵國門　下飛機蹲地秒便便

噴槍爆肺害死3歲女！小孩非親生怒告生母結果出爐

更多

最夯影音

更多
夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口
還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面