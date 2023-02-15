更專業相機、人像超美　三星S23 Ultra開箱出爐

▲S23 Ultra。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

三星S23系列剛剛發布，許多想換手機的用戶都在觀望，此次推出三款規格，包含S23、S23+、S23 Ultra，顏色配置相同，共有四種顏色，包含黑、白、紫、綠可選擇。配備高通S8 Gen 2處理器，效能有飛躍性的成長，旗艦機相機大幅升級，此次也搶先取得新機S23 Ultra實測，給消費者一個參考。

▲S23 Ultra外觀。（圖／記者陳俐穎攝）

價格方面，入門機款S23價格為26,900元起，S23+則為33,900元起，許多人關注的旗艦款S23ultra則為40,900元起，最高規格12G+1TB則要價52,900元，相較於前代旗艦大約上漲了2,000元左右。

這次主打環保材質，連包裝紙盒都是回收紙張製成，除此之外，與前代相同沒有附上充電插頭，讓外觀包裝更加輕薄。也就是說在手機包裝盒中僅有手機本體與充電線。

▲S23 Ultra盒裝配件。（圖／記者陳俐穎攝）

此次拿到的實測機為白色，從外表看來，這次的相機模組設計「簡單化」，而除此之外，外殼使用磨砂的材質，使用上較不會增加指紋沾染，而SPen的插槽也設計在下面，讓手機整體設計更加完整。

相機表現上，此次對人像與風景進行測試，在室內自然光的情況下，人像表現十分優異，凸顯人物特點並且光線柔和，可以簡單的突出人物主體並且切溪每一個細節。

▲S23 Ultra人像實測。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S23 Ultra人像實測。（圖／記者陳俐穎攝）

而開啟人像模式後，不同於過去的人像模式可能會過度虛化背景，造成影像會有不真實的情況發生，此次的人像模式演算後，背景虛化更加自然，讓人物的神情更好的在手機上補捉。

▲S23 Ultra自拍實測。（圖／記者陳俐穎攝）

而在室外陰天自然光的情況下，雖然陽光的情況不佳，但也能看出來，場景的顏色、色彩上仍然保持鮮豔，且雲朵的呈現也十分清晰，可以看出在相片美觀與場景保持真實之間取得平衡。

▲S23 Ultra陰天相機實測。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S23 Ultra陰天相機實測。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S23 Ultra陰天相機實測。（圖／記者陳俐穎攝）

這次S23 Ultra仍然支援SPen，就算在鎖定螢幕的情況下，只要講SPen取出，就可以開啟備忘錄的功能，而此外用SPen寫下的文字，也可以當作隨顯螢幕的背景，而此外也能直接儲存備忘錄，隨時記錄下自己的靈感或是容易忘記的事項。

▲S23 Ultra SPen。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S23 Ultra SPen。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S23 Ultra SPen。（圖／記者陳俐穎攝）

使用安兔兔進行跑分測試，S23 Ultra總得分為1227161，CPU為262629分，GPU為544731分，相對於iPhone 14 Pro 獲得 839891 的成績，S23 Ultra表現十分優異。