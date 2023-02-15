星雲大師舍利子「這類病患」常見！　名醫開刀驚見1大顆：放久就是

記者崔子柔／綜合報導

佛光山開山星雲大師荼毘（火化）圓滿，經佛光山證實燒出大量舍利子，新光醫院院長、骨科權威侯勝茂則認為，退化性關節炎病患的關節裡常有光滑的圓球體，推測是骨刺掉落後不斷滑磨所致。

對於舍利子的形成，目前有主要兩派說法，第一是人體結石，另一種則是因為火化，骨骼內礦物質因高溫融化，再於降溫過程中形成結晶，但都尚未有明確定論。

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▲星雲舍利子。（圖／佛光山提供）



舍利是梵語śarīra，有遺骨之意，通常指佛陀的遺骨，佛陀遺體焚化後結晶而成的固體物，如佛骨、佛牙、佛頂骨舍利、佛指舍利等等。

根據《聯合報》報導，骨科權威侯勝茂指出，手術時常可見關節積水處有白色的光滑圓球體，可能是骨刺掉落，他昨（14）日上午替一名70餘歲的退化性關節炎患者更換人工關節，就看見一顆，他還開玩笑說「要是留在體內久一點，可能就是舍利子了」。

侯勝茂表示，因為關節內常出現光滑的圓球體，他認為可能是骨刺掉落後，在積水處不斷滑磨造成，但因為關節會因此疼痛，所以手術時看到必會取出。

▲星雲舍利子。（圖／佛光山提供）



根據本站先前報導《星雲燒出如珍珠般舍利子 長庚醫療團隊曝他生前「結石」狀況》，星雲大師生前曾說「我沒有舍利子」，但火化後卻遺留大量舍利子。星雲大師醫療團成員、高雄長庚醫院腎臟科醫師吳建興說，星雲大師沒有結石、痛風等相關病史，應該與組織鈣化無關，舍利子形成還需要科學辯證，但佛教說德行高僧才會有舍利子，是種美好的解釋。