白沙屯媽祖好猶豫！大肚分駐所前狂煞　所長衝出跪地結局曝

記者陳俊宏／綜合報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖9天8夜進香之旅，第二晚駐駕台中大肚，今天（14日）是第三天，早上7時已進入彰化縣彰化市金馬路。而在進香第二天，媽祖行經烏日警分局大肚分駐所前猶豫很久，一直踩煞車，後來所長衝出跪下，讓媽祖急轉彎在派出所前賜福。

▼三和派出所所長楊儒陸（左一）率同仁及警犬「歐弟」迎駕。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）



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當時白沙屯媽祖「粉紅超跑」行經大肚沙田路三段，在大肚分駐所前大路口停下，轎身不斷搖晃，一度往前又急煞。過程中，烏日分局三和派出所所長楊儒陸急忙跑出來，和同仁持香虔誠跪地，祈求媽祖婆保佑，一旁還有可愛的警犬「歐弟」。

後來「粉紅超跑」向左急轉彎90度，在派出所前賜福，之後並繼續往前，並在晚間6時28分駐駕楓康超市總部玉美食品部出貨碼頭，今早6時繼續起駕，7時已進入彰化市金馬路。

白沙屯媽祖今年往北港進香期程，2月12日凌晨1時25分出發，第一晚駐駕台中清水，第二晚駐駕大肚，2月17日到達北港朝天宮，深夜11時40分進火，2月20日下午4時回宮，全程9天8夜，比去年增加1天。而今年去程有6天，對比去年只有2天半，香燈腳腳力負擔舒緩許多；但今年回程只有64小時，對信眾耐力將有一番考驗。

▼「粉紅超跑」在大肚分駐所前猶豫許久。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）



▼警察同仁虔誠迎駕。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）



▼白沙屯媽祖急彎衝到大肚分駐所前賜福。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）



▼白沙屯媽祖進香第三天即時轉播。