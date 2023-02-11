閻家驊「天九牌」20分鐘輸10萬又遇警抓賭　政治人物、黑幫也在列

▲萬華賭場除了閻家驊之外，還有政治聞人以及多名黑道大哥也在場。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華警分局在萬華一處民宅查獲賭場，賭場內查獲前台啤籃球隊總教練閻家驊，其中還有許多知名的黑道大哥也赫然在列，而該賭場也是由三蘆、板橋地區的角頭大哥也有投資，警方共查獲64名賭客。

據了解，萬華茶室竟然變成賭場，三蘆角頭「電光」、板橋角頭「埔墘龍」也有投資，而現場除了前台啤籃球隊總教練閻家驊之外，還有許多黑幫大哥也圍著桌子賭起天九牌。

閻家驊約在賭場內停留30分鐘，輸了10萬元後警察就上門查緝，另外還有苗栗政治聞人「大運」，除此之外，竹聯幫綽號「宋哥」的黑道大哥也在其中，另外也有許多幫派成員被警方一併帶回。

警方共計查獲工作人員3人，賭客64人，以及5名在場觀戰人士，警方更發現台啤籃球隊前總教練閻家驊也在場。警方在現場查扣抽頭金11萬9千多元，另外賭資48萬多元，偵訊後將全案依賭博罪及違反社會秩序維護法移送偵辦。

警方指出，萬華區西園路1段212巷弄內，陳姓男子嫌經營天九牌職業賭場，找來陳姓男子協助「清注」，另外還有把風的4名男子，現場共計查獲賭客約有64人，另外坐在旁邊沒有參與賭博的人，則有5人，警方立刻將一群人帶回偵辦。